El PSOE abre la puerta a Carmen López para que deje su acta como parlamentaria. Es la diputada madrileña que denunció sin pruebas al hermano de Isabel Díaz Ayuso y cuya hija ha sido denunciada por la Fiscalía Provincial de Madrid por estafar dos millones de euros en el sindicato UGT. Este miércoles el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha avanzado que retiran todos sus cargos en las comisiones de la Asamblea de Madrid.

Esta diputada regional precisamente era la portavoz del PSOE en la comisión anticorrupción, es decir, la de Vigilancia de las Contrataciones en la Cámara autonómica. Sin embargo, su propia hija ha sido la que está implicada en un presunto caso de desvío de fondos públicos que debían destinarse a parados. Como ha informado OKDIARIO, el caso asciende a dos millones de euros y como telón de fondo está la compra de coches de lujo, viajes y operaciones de cirugía estética. Todo creando empleados ficticios y falsificando firmas, según denuncia el Ministerio Público.

Aunque le quita sus responsabilidades, Juan Lobato ha confirmado que, como adelantó este periódico, el PSOE no va a abrir investigación interna sobre los hechos. Se agarra a la excusa de que la UGT es una entidad independiente al PSOE como lo sería una «asociación ecologista o la hermandad de una iglesia». No obstante, este sindicato está ligado al PSOE directamente. Fue fundado por la misma persona, Pablo Iglesias Posse, y colaboran en multitud de ocasiones.

El portavoz socialista ha explicado que la decisión la han tomado en la reunión de grupo. Todo para «proteger» a Carmen López y el trabajo del grupo parlamentario. En dicho encuentro han hablado de que renunciara al acta, pero eso es algo que es «una decisión personal, que ella tiene que reflexionar, y no del partido».

«La dirección del grupo hemos tomado la decisión de retirarla de todas las responsabilidades de las diferentes parlamentarias para protegerla a ella y al interés del desarrollo de nuestra acción política. Por su bien, lo más lógico es que no siguiera asumiendo esas responsabilidades en las diferentes comisiones», ha desarrollado.

Sobre si le ha solicitado su dimisión directa como diputada, el también secretario general del PSOE-M ha esgrimido que eso es una cuestión «personal» y «propia», aunque es algo que reflexionaron durante la reunión de grupo.

«Eso tiene que ser su decisión y dentro de estas reflexiones una opción podría ser esa, pero esa decisión no me corresponde a mí, sino a la diputada. Esto se planteó en una conversación, pero no como una instrucción, sino como una de las posibilidades que tendría que asumir de forma personal», ha resumido Lobato, que ha admitido que López pasa por un momento «complejo y delicado».

En este punto, Lobato ha apuntado a Partido Popular. Ha recalcado que «el PP tendrá que decidir qué va a hacer» con la presidenta Isabel Díaz Ayuso «si la van a apartar de su cargo o no».

El líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano se ha preguntado que «si por esta cuestión el PSOE aparta a su diputada, ¿por qué no actúa en Alcorcón, Móstoles o en San Martín de Valdeiglesias?». En estas localidades el PSOE mantiene cargos con condenas o con imputaciones. Sin embargo, con la información actual, Carmen López hasta ahora está libre de tacha. Únicamente su hija por ahora está señalada por la Justicia.

Críticas del PP

Serrano ha recordado: «En Andalucía el PSOE se gastaba el dinero de los parados en prostitutas y cocaína. En Madrid, en coches Mercedes, viajes de lujo y sesiones de estética».

«Sorprende que quien cuestionó la honorabilidad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sea apartada luego de sus funciones para, como ha dicho el portavoz socialista, para salvaguardarla a ella misma y a la formación y no por convicción ni por ética política. Retiran a la señora López de sus funciones porque quieren seguir cuestionando la honorabilidad de la presidenta y López les estorba en esta estrategia», ha valorado.

El popular ha apuntado que «este caso no corresponde a una noticia de un particular, un partido o un rumor, ha sido la propia Fiscalía la que ya ha denunciado a la hija». «Si por ello se aparta a la diputada Carmen López de sus funciones, ¿por qué no, en esa ejemplaridad con Ximo Puig, cuyo hermano sí que es dueño de una empresa audiovisual que ha contratado con la Generalitat valenciana y también está en los juzgados? ¿Por qué el PSOE salva a la vicepresidenta valenciana después de que el juzgado haya pedido su imputación por ocultar un caso de abusos sexuales a una menor interna en un centro de menores a manos de su exmarido?», ha lanzado.