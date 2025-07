Raquel Vaquer: «Una hectárea de posidonia produce más oxígeno que una hectárea de bosque tropical»

La oceanógrafa y coordinadora del Informe Mar Balear, Raquel Vaquer (Felanitx, 1979), analiza los efectos del cambio climático en la posidonia y la vital relevancia de esta planta para el mar de Baleares. Explica cómo la posidonia protege las playas y el medio marino en general y que sus praderas producen en proporción más oxígeno que los bosques tropicales. Raquel Vaquer se refiere también a la importancia de otra especie marina del mar balear, en este caso el alga cystoseira.

P.-¿Qué relevancia tiene la posidonia en el mar de Baleares?

R.-La Posidonia oceánica es una planta endémica del Mediterráneo que nos proporciona muchos servicios ecosistémicos. Esto quiere decir que hace muchas cosas por nosotros, por el simple hecho de estar dentro del agua. Por un lado, ayuda mucho a prevenir la erosión costera. Cuando pasan las olas por encima de la posidonia, se reduce la energía y la fuerza de estas olas. La posidonia es una planta que pierde sus hojas durante el otoño. Las hojas se acumulan en la playa y esta acumulación también actúa de barrera física que impide la erosión. Por lo tanto, está protegiendo nuestras playas. La posidonia da cobijo a una gran cantidad de especies y algunas de ellas con interés comercial y muchas con un esqueleto calcáreo con conchas que son la fuente de la arena en las playas de las Islas. Por lo tanto, la posidonia nos está ayudando a tener playas de arena blanca.

P.-Parece que las praderas de posidonia influyen en la calidad del aire.

R.-Las praderas de posidonia absorben grandes cantidades de dióxido de carbono. Se calculó que las praderas de las Islas pueden llegar a absorber el 7% de las emisiones de Baleares, que es un dato a tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que preservar estos ecosistemas. También producen oxígeno, aumentan la biodiversidad, nos dan muchísimos ecosistemas. Si se perdiese la posidonia perderíamos todos estos ecosistemas y dejaríamos de tener estas aguas transparentes y playas de arena blanca que tenemos aquí. Además, todo este carbono que está acumulado debajo de las praderas se podría erosionar y podría llegar a la atmósfera empeorando el cambio climático.

P.-¿La producción de oxígeno es importante?

R.-Sí, es muy importante. La posidonia produce grandes cantidades de oxígeno. Se calcula que una hectárea de posidonia produce más oxígeno que una hectárea de bosque tropical. Y parte de este oxígeno llega a la atmósfera. Y parte del oxígeno que respiramos proviene de estas plantas y una gran parte proviene del mar. Mucho del fitoplancton, pero también una parte de la posidonia.

P.-¿Cuáles son las especies que más sufren el aumento de temperatura del mar?

R.-Las que más sufren el aumento son las especies que viven fijadas al sustrato porque no pueden escapar de este aumento de temperatura. Como habíamos comentado, ha habido mortalidad, eventos de mortalidad masiva de algunas especies que viven fijas al sustrato, como podrían ser corales, gorgonias o esponjas. Estas serían las que lo viven de una forma más negativa porque no pueden escapar. Pero muchas otras especies también se ven afectadas, como podrían ser peces y crustáceos que tienen que moverse a zonas que no sean tan cálidas.

P.-¿Aparte de la posidonia, hay otras especies vegetales con vital importancia en el mar balear?

R.-Están las cystoseiras, que son unas algas pardas que viven sobre todo en las rocas que están por debajo del nivel del mar, pero muy poquito por debajo. Son unas algas pardas que nos proporcionan muchos servicios ecosistémicos. Tienen una un ciclo de vida largo y una estructura grande. Entonces son como pequeños bosques que dan refugio a muchas especies, tal y como hace la posidonia. También son muy sensibles a la calidad del agua, son muy sensibles a la contaminación y al aumento de temperatura. Por tanto, también se podrían ver afectadas por la contaminación y el aumento de temperatura.