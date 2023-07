Sumar ha anunciado este martes la incorporación de la filósofa, escritora y activista trans Elizabeth Duval como su portavoz en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI. Así lo han hecho público en las redes sociales del partido: «Hoy queremos contaros una muy buena noticia: ¡Elizabeth Duval se incorpora al equipo de campaña! Será la portavoz de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI+», indicaban.

Según desgranan desde Sumar, el partido que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, la escritora es un «referente intelectual» en el país que va a impulsar, desde Sumar, un «feminismo abierto, dialogante e integrador» para ampliar derechos y avanzar en la construcción de una España libre, diversa y orgullosa».

Durante su trayectoria literaria e intelectual, Duval ha publicado ensayos como Después de lo trans o Melancolía. En el caso de este último libro, la propia Díaz participó junto a la escritora en su presentación que tuvo lugar en Madrid el pasado 13 de abril.

De esta forma, Duval se suma al elenco de incorporaciones de Sumar a su equipo de campaña, como el caso del secretario de Derechos Sociales, Nacho Álvarez (Economía), la dirigente de Podemos, Alejandra Jacinto (Vivienda), la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop (coordinadora de campaña), y su compañero en Bruselas Ernest Urtasun, que ejerce la portavocía del equipo de la candidatura.

Duval también lo ha comunicado en sus redes sociales: «Quiero confesar que cuando Yolanda Díaz me lo pidió dudé. Ser la portavoz de campaña de Sumar en lo que respecta al feminismo, la igualdad, los derechos y las libertades LGTBI es una responsabilidad que daría vértigo a cualquiera. Cuando dije que sí, lo hice con ganas de estar a la altura de las circunstancias. Hoy me ilusiona esta responsabilidad, aunque al principio me asustase», indica la joven escritora.

Nacida en Alcalá de Henares, Duval es licenciada en Filosofía y Filología Francesa, así como Secretaria de Igualdad del Sindicato de Periodistas de Madrid.

A su vez, Duval acudió al lanzamiento oficial de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de Díaz, que tuvo lugar el pasado 2 de abril en un acto multitudinario en el polideportivo madrileño Antonio Magariños. También ha asistido a otros eventos relacionados con Díaz y de su proyecto político.

En la presentación de su obra Melancolía, la escritora defendió la necesidad de recuperar algo tan importante como la «esperanza» en la política, para afear que la vida de los partidos esté marcada por el «cortoplacismo» de los ciclos electorales cada cuatro años.