Igualdad monta una charla para acusar a la cantante Rosalía de robar la cultura a los gitanos

El Ministerio de Igualdad ha organizado la charla Mi feminismo es gitano en la que ha puesto en el disparadero a la cantante Rosalía, a la que descalifican con el sobrenombre de «robalía» por supuestamente hurtar elementos de la cultura de los gitanos. «Debe ser complicado eso de ver que te desprecian, por un lado, y, por otro, te roban. Te desprecian y te extraen al mismo tiempo. Te desprecian por ciertas cosas que te han colocado culturalmente y te roban las que tienes realmente dentro de tu identidad, para imitarte. Es para cabrearse», comenta la presentadora de ese acto oficial, la humorista Nerea Pérez de las Heras.

«No puedo con ella. No puedo ni mentarla [a Rosalía]. Es como el diablo, si lo mentas, viene. No puedo porque el día que cantó una alboreá, un palo flamenco que sólo se canta en las bodas. Es algo que nunca se ha grabado porque es una canción de boda que la canta una gitana a la novia sin los hombres. Es una cosa muy especial. Sólo se canta en ese momento, pensamos que trae mal fario si lo cantas en otro lado que no es una boda. Por poco racional que sea esto es algo que se queda. Cuando Rosalía lo canta en un trocito de su canción… mira, no puedo, es que me dolió. Hacía ese retrato estereotípico de gitana que es como una caricatura, con las uñas, con el pintado de la cara. Es como, tía, ¡qué no!», desarrolla la ponente de la charla de Igualdad, la activista Silvia Agüero.

«Nunca vas a ser gitano, no puedes. Puedes gitanizarte, pero gitana no puedes ser. Lo siento, es una lotería que te puedo tocar. A mí me ha tocado y es maravilloso», se dirige Agüero a una de las cantantes más internacionales del panorama internacional y que nació en San Esteban Sasroviras, un municipio situado en la parte norte de la comarca del Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona.

En la charla, organizada por el Instituto de las Mujeres, organismo de Igualdad, en el Museo Nacional de Antropología, ambas ponentes critican creaciones artísticas por, supuestamente, desprestigiar a los gitanos. Agüero lamenta que el vestido de sevillana, de lunares, originariamente era de gitano, pero desde que se ha popularizado ahora ya no lo usan. Lo mismo ocurre con determinadas palabras. También tienen palabras contra el cuento de El jorobado de Notre Dame, por ir contra las gitanas que describe abandonando sus propios bebés por no poder cuidarlos, el cuadro Gitana robando anillo a joven del pintor Caravaggio o el reality de televisión Los Gipsy Kings. Sobre la controvertida prueba del pañuelo, la ponente zanja: «En el coño de todas las mujeres deberíamos mandar cada una de las mujeres».

Capitalismo

En el centro de la crítica está el capitalismo causante, a ojos de Agüero, del robo de elementos de la cultura gitana. «Esa asimilación que hacen de una cultura que no es suya lo hacen constantemente. Todo el rato lo absorbe el capitalismo. No es que la sociedad no son feminista. Esa mujer lleva trenzas por el capitalismo. El pueblo gitano ha resistido 600 años en el reino de España intentando buscar la grieta constante para seguir resistiendo. ¿Ah, que tú dices jambo? Pues yo ya no lo digo yo. No te preocupes que ya buscaré yo otra palabra que sea mágica. ¿Ah, que tú te viste tus lunares? Pues yo no. ¿Ah, que tú haces flamenco? Pues yo no y creo otros subgéneros», ejemplifica.