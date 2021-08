Saray Montoya y su hija Naiara han vivido el peor momento de su vida cuando dos miembros de su familia han intentado matarlas a puñaladas con unas tijeras. La diseñadora ha aparecido en ‘Socialité’ y en ‘Viva la Vida’ visiblemente afectada por el trágico episodio que acaba de vivir. “A mi que me mataran me daba igual, pero a mi niña no”, ha dicho con lágrimas en los ojos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diseñadora Saray Montoya (@saraymontoya.sm)

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha explicado que la raíz del problema se produjo por un enfrentamiento entre su marido -que no se encontraba en casa en el momento de la agresión- y el marido de este, quien, junto a su padre y dos hombres intentaron acabar “con sus vidas con ensañamiento”. “Cogía impulso cuando se abalanzaban sobre mí”, ha contado Montoya con dolor. “Todo ha sido por una pelea entre dos hermanos. Entre mi marido y su hermano. Entre ellos siempre ha habido mucha envidia. Yo no tengo nada, lo único que tengo es mi trabajo… Me ha dado cinco puñaladas en la espalda, cinco en el brazo, dos en las piernas y una en la cabeza…Esto no se va a quedar así», ha contado desde las urgencias del hospital.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diseñadora Saray Montoya (@saraymontoya.sm)

Esta tragedia ya está en disposición judicial y la policía investiga los hechos. Además, Saray Montoya ha revelado los nombres de los agresores. “Nicolás Rubio Salguero y Nicolas Rubio Silva (padre e hijo). Claro que lo voy a decir. Estas no son las costumbres gitanas. Entre nosotros los hombres no pegan a las mujeres, pero ellos sí lo han hecho», ha denunciado con voz temblorosa. “Quiero deciros que ya estoy mejor. Antiguamente cuando pasaban estas cosas normalmente los gitanos no llamábamos a la policía. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos otra mentalidad y no queremos ruinas de esta clase. Queremos que haya justicia”, ha añadido algo más calmada.

Después de entrar en directo en el programa presentado por María Patiño, Saray ha hablado con Toñi Moreno, quien esta sustituyendo a Emma García por segundo verano consecutivo. “Me encuentro débil ha sido una paliza, ha sido una agresión con cuchillos…horrible”, ha contado a la presentadora de ‘Vida la Vida’. Después, la Moreno le ha preguntado por el estado de su hija Naiara, quien también ha sido brutalmente agredida. “Mi niña está… anoche nos dormimos aquí y me decía ‘mamá estamos vivas o muertas…’ Está mal, le dieron una puñalada en el pecho y querían clavársela en el corazón y otra en la mano…le dieron un bocado…ha sido un intento de asesinato”, ha explicado nerviosa al recordar aquellos duros momentos.

Sobre el momento en el que fueron agredidas tanto ella como su hija y su madre, Saray ha narrado que “han venido ellos pegando palos a las puertas y no nos ha dado tiempo a nada. Uno de ellos era el que me daba palos en la cabeza… Me han hecho no se qué craneal… No le conozco de nada, pero daremos con él «. «Ha sido un desacato. A mi madre le han cortado la cara y le han tenido que dar puntos también en el brazo. Grabo esto porque la policía está por medio. Esto ha sido un homicidio. Están buscándolos. Ellos se han ido de sus casas y están en paradero desconocido, pero darán con ellos. Voy a llegar hasta el final”, ha sentenciado.