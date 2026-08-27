Mónica García ignora las protestas de los ceutíes: «Todo mi apoyo al trabajo de Cruz Roja frente a quienes les señalan»

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha expresado este jueves su apoyo a Cruz Roja Española ante las protestas que han tenido lugar en Ceuta y el bloqueo de la entrega de la comida a los inmigrantes ilegales asentados en la playa del Trampolín. Se pone la ministra de esta forma en contra de los ceutíes, que llevan 28 días sufriendo la inoperancia y la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez.

La ministra de Sanidad ha destacado el «espectacular» trabajo humanitario y sanitario que, según ella, está llevando a cabo la organización. En un mensaje publicado en sus redes sociales, García afirma que «Cruz Roja está haciendo un trabajo espectacular en el aspecto humanitario y sanitario. Todo mi reconocimiento y apoyo frente a quienes les señalan, incluidos los señalamientos velados».

Estas declaraciones se producen tras la concentración de decenas de vecinos de Ceuta que formaron un cordón humano para impedir el acceso de dos vehículos de Cruz Roja a la zona de la playa del Trampolín. En ese lugar permanecen cientos de invasores y la organización realiza repartos de comida.

Ante el corte del tráfico rodado que los manifestantes mantienen en la carretera de Benítez, los vehículos tuvieron que desistir de entrar a petición de la Policía Nacional.

Los concentrados bloquearon el paso mientras coreaban consignas como «¡Fuera la Cruz Roja!», «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!» y «¡No me voy a ir de Ceuta, no me van a echar!». También reclamaron que «nos devuelvan nuestra vida», argumentando que «no podemos vivir así».