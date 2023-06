Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este jueves que el Partido Popular aprobará un sistema de educación gratuita en toda España en el tramo de 0 a 3 años para fomentar la conciliación familiar, «uno de los grandes retos a los que haremos frente cuando ganemos las elecciones del 23J». El líder del PP ha aprovechado su participación en la celebración del Santander Women Now, considerado el congreso de liderazgo femenino más relevante de Europa, para poner esta medida sobre la mesa. «En unos días daremos a conocer nuestro programa electoral para las próximas generales, pero puedo adelantar que la igualdad real, sin etiquetas ni vetos, entre hombres y mujeres estará presente».

Alberto Núñez Feijóo ha explicado que la medida será cofianciada por el Gobierno Central y por las Comunidades Autónomas. De esta manera, «los niños podrán usar los impuestos de sus padres de manera directa y real para ser atendidos. Y las familias, tendrán la oportunidad de contar con un servicio gratuito donde sus hijos estarán cuidados y atendidos». De esta manera, el líder del PP llevará la «exitosa» medida que ya ha podido testar cuando estaba al frente de la Xunta y «potenciará la natalidad», uno de los debes a los que se enfrenta España.

Por ello, el presidente nacional del PP ha anunciado, también, que tratará de reducir la diferencia de actividad laboral entre hombres y mujeres. «Trabajan el 63,5% de los hombres, mientras que de las mujeres, lo hacen el 53,7%. Una diferencia que debe reducirse». De esta manera, Feijóo ha dado a conocer a los asistentes su compromiso de poner en marcha políticas transversales, «dirigidas a todos y que huyan de enfrentar y de las etiquetas». Para el presidente del PP está es la única receta para alcanzar una igualdad real en todos los ámbitos.

«En los últimos años, la noble causa de la igualdad entre hombres y mujeres ha sido usada como un elemento de división por su sesgo partidista. Las consecuencias han sido nefastas». Feijóo no ha aprovechado su intervención en el Women Now, para recordar el duro varapalo que la ONU y el Supremo han dado a la Ley Sólo sí es sí en los dos últimos días. A pesar de todas las advertencias que se dieron, el líder popular ha lamentado que el ministerio de Igualdad, bajo la responsabilidad de Irene Montero, decidiera seguir adelante de manera unilateral con la norma. «Prescindieron de los informes de los organismos consultivos del Estado y de las mejores plumas en el ámbito legal. 1.000 violadores se han visto beneficiados. 100 están ya en la calle. Y quedan miles de sentencias por revisar. Esto no ha terminado», ha advertido Feijóo desde la tribuna.

El presidente nacional del PP, en lo que a lecciones morales de la izquierda se refiere, ha echado para atrás la memoria y ha recordado que los años 1998, 2003, 2014, 2015 y 2017, «España aprobó las medidas más importantes en cuanto a violencia de género, Pacto de Estado, incluido». «Todos estos avances se hicieron bajo un Gobierno del Partido Popular. Ahora, 4 de las 7 posibles autonomías que podemos gobernar tras el 28M serán presididas por mujeres del PP», ha enfatizado Feijóo.