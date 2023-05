Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha la maquinaria electoral para “echar definitivamente, ahora sí” a Pedro Sánchez de la Moncloa. El líder nacional del PP ha resaltado que el 28M ha servido para “ahorrar” a los españoles cinco meses de sanchismo. “Ya ha merecido la pena”. El PP pretende seguir la ola del cambio que se ha puesto en marcha tras las municipales y autonómicas. Por ello, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que es el momento “crucial” para remar todos en la misma dirección.

Para no perder ningún apoyo por el camino, Feijóo ha tendido la mano a todos los votantes de Ciudadanos para salir a ganar el próximo 23 de julio. “Aquí tienen su sitio. Esta casa reformista es su casa para siempre”, ha anunciado el líder popular. El PP se ha propuesto terminar con todos los restos del sanchismo en 54 días. Por eso, la más que posible no comparecencia de Ciudadanos en las elecciones generales, es para Feijóo una clara muestra de “madurez y responsabilidad política”. “Han entendido el mensaje del 28M. No se puede poner en riesgo una mayoría por un puñado de votos”, ha explicado Núñez Feijóo.

El líder del PP ha aprovechado su comparecencia ante los barones del PP para explicar a los españoles la importancia de acudir a votar y de que se haga un último esfuerzo ante la “premeditada” fecha electoral que ha impuesto Pedro Sánchez con su adelanto electoral. “Sánchez quiere que elijan entre urnas o vacaciones. La realidad es que hay que elegir entre Sánchez y España. Estoy convencido de que la mayoría de españoles elegirán España porque saldremos con el manual de la buena política”, ha arengado Feijóo a los suyos. “Vamos a acabar con este gobierno al que le sobran ministros y le falta dignidad”.

Núñez Feijóo ha aprovechado la Junta Directiva Nacional para hacer balance del 28M. El PP se propuso mejorar los resultados de 2019, ganar en votos las elecciones y tener más alcaldías y Comunidades que antes de los comicios. “Hemos logrado una victoria clara, inequívoca e incontestable. Ha sido un tsunami. Lo hemos logrado”, ha celebrado Feijóo ante sus barones.

El gallego no ha dejado escapar la oportunidad de sacar músculo tras haber llenado las urnas de votos del PP. “Qué bien suena eso de presidente Mazón, presidente Azcón, presidenta Phroens, presidente Buruaga y presidenta Guardiola. Aquí vamos todos a una y hemos logrado llevar el cambio a la mayoría partes de España bajo el mando socialista”, ha enfatizado Feijóo. El presidente nacional del PP ha reconocido, ante sus barones, que las mayorías absolutas son su predilección. “Lo hemos logrado en muchos puntos de España. Ahora es el momento de hacerlo a nivel nacional. Tenemos ganas de ganar. Saldremos de las generales unidos como país, sin bloques ni trincheras”.

El PP ha aprovechado la celebración de su Junta Directiva Nacional para conjurarse de cara a la inminente campaña electoral que arrancará el próximo 7 de julio. Feijóo ha presumido de que, “a diferencia de otros”, los populares tomarán las calles de cada territorio “unidos, remando en la misma dirección, sin fragmentación y dando su mejor versión”. Un dardo teledirigido al PSOE, que estos viviendo uno de sus peores momentos como partido.

Feijóo ha empatizado con la mayoría de españoles que se sienten “hartos” de la política y que se van a enfrentar a dos elecciones en menos de dos meses. “Entiendo su hastío. Sánchez tiene una opción de sobrevivir. Quiere que nos cansemos y que nos conformemos. Os aseguro que este es el último esfuerzo. Ahora sí, vamos a acabar con el sanchismo con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles” ha asegurado Alberto Núñez Feijóo.