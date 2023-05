Pues si la intención de Pedro Sánchez era convocar elecciones en pleno verano -el 23 de julio- para forzar a que los partidos a la izquierda del PSOE se dejaran de peleas y Podemos se integrara definitivamente en el proyecto de Yolanda Díaz (les quedan diez días para ponerse de acuerdo) para que la izquierda tuviera opciones de seguir gobernando, la encuesta de Data10 para OKDIARIO supondrá un jarro de agua fría para el jefe del Ejecutivo. En ese supuesto, con los morados bajo las siglas Sumar, Alberto Núñez Feijóo sería presidente del Gobierno al lograr el PP 141 escaños, que sumados a los 44 de Vox darían una holgada mayoría absoluta de 185 diputados. El PSOE lograría 84 diputados y Sumar 40, con lo que no pasarían entre ambos de 124 escaños, a un mundo (61 diputados) del bloque de derechas. Parece evidente que a Sánchez no le salen las cuentas y que habrá de explorar otras fórmulas más imaginativas, porque los números no salen ni por asomo.

El PP obtendría el 33,7% de los votos, por el 21,3% que lograrían los socialistas, una distancia de más de doce puntos que se antoja imposible de reducir para el PSOE. Y es que, además, Sumar (con Podemos dentro) obtendría el 15% de los votos, por debajo de Vox, que con el 15,4% sería la tercera fuerza al lograr los citados 44 asientos, cuatro más que los 40 que lograría Yolanda Díaz. Conclusión: el PP crece, Vox ofrece una enorme capacidad de resistencia y la izquierda no encuentra la manera de meterle el diente al bloque de derechas. En política todo es imprevisible, pero si esta era la última bala de Sánchez, el tiro tiene todos los visos de salir por la culata. Feijóo, reforzado por los resultados del domingo, avanza con paso firme hacia La Moncloa, mientras Sánchez, a la desesperada, adelanta las elecciones generales para forzar a la izquierda del PSOE a un acuerdo sobre la bocina que le permita seguir en el Gobierno. Pero ni por esas.