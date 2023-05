Otegi dice que no habrá etarras en las listas de Bildu a las elecciones generales

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que no irán ex presos de ETA en la listas de su formación para las elecciones generales del próximo 23 de julio. En las pasadas elecciones municipales, su formación incluyó a 44 personas condenadas por pertenecer a la banda terrorista, siete de ellas por delitos de sangre.

El dirigente proetarra defiende que la decisión de incluir a estos 44 candidatos «no fue una decisión deliberada» y ha negado que tuviese como objetivo «para hacer daño a las víctimas», como afirmó el lehendakari, Íñigo Urkullu. El dirigente del PNV aseguró también que fue una «decisión política» de EH Bildu incluir a estos candidatos.

«Y yo quiero agradecer públicamente que esos compañeros y compañeras que iban en las listas, porque los eligieron en los pueblos, no porque los eligió la dirección de Bildu, hicieron el gesto de decir que no iban a tomar posesión del acta (en alusión a los siete condenados por delitos de sangre). Me parece que eso fue un gesto, una contribución necesaria para no intensificar el dolor a la víctimas y para centrar el debate», ha señalado Arnaldo Otegi este miércoles en una entrevista a Radio Euskadi.

El líder de EH Bildu ha dicho que si intención es «dar continuidad» a las listas de los candidatos de su partido al Congreso y en el Senado «para que sigan con el trabajo que han realizado esta legislatura porque queda por hacer».

En este sentido, ha afirmado que «no habrá problemas de inclusión» en sus candidaturas de condenados por pertenecer a ETA «que ya han cumplido sus penas», como ocurrió en los comicios del 28M.

«Líneas rojas»

Arnaldo Otegi cree que ha habido una campaña electoral en la que «se han atravesado todas las líneas rojas». Aunque ha señalado que no pretende que se les «aplauda» por la renuncia de ex presos etarras a sus concejalías, ha señalado que esta «alivió el dolor de las víctimas, por un lado, y contribuyó a que el debate se hiciera de una manera mucho más limpia».

Por otro lado, el dirigente proetarras considera que es «una jugada arriesgada» el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio por Pedro Sánchez. «EH Bildu no es que tenga preferencias sobre el próximo presidente del Gobierno del Estado, sino que el dilema radica en ‘¿qué es mejor para el país, que gobierne el PP o que gobierne un Gobierno más progresista?’», ha indicado.

«El PP ya sabemos lo que trae en sí, es que ha anunciado hasta ilegalizaciones, que después, probablemente, no se van a sustanciar porque esto no es tan fácil, pero va a traer un recorte absoluto de derechos sociales, etc, y por lo tanto, eso es lo que tiene que decidir la gente», ha apostillado.