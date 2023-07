Las oficinas de Correos están viviendo uno de sus momentos más complicados. En muchas sucursales de Madrid, los vecinos de la zona están teniendo que guardar colas de más de cuatro horas para poder ejercer su derecho al voto por correo. Algo que se complica , más si cabe, si se tiene en cuenta que, por falta de espacio en los locales, la mayoría tiene que esperar su turno a la intemperie, donde reinan los más de 35 grados a la sombra. Un coctel que está generado un situación caótica en la empresa postal pública a 9 días de las elecciones generales. «Hay que votar a muerte, lo de este Gobierno es un desastre», se escucha en la puerta de una oficina de Correos.

«Ayer, en Entrevías, estuve esperando seis horas», denuncia un ciudadano. «Hoy estoy sin comer para sacar tiempo para votar», lamenta otra vecina. «Después de ocho horas de trabajo, llevo aquí de pie, hora y media y aún no me han atendido», relata otro votante. Estas son alguna de las cientos de críticas que se están acumulando en los corrillos que están generando las eternas colas a las puertas de las oficinas de Correos de toda España. Otra cosa no, pero tiempo tienen todo el del mundo. En algunas sucursales se puede observar una estampa que tumba el ánimo. La pantalla en la que se da la vez, los número rondan el 140. Fuera, ajenos a la odisea que les espera, una multitud de votantes aguardan la cola con tickets próximos al 500.

Otro de los temas que más se comenta durante las horas muertas de espera en las sedes de Correos es la intencionalidad de este escenario de congestión. «Tiene una estrategia. Pero no le va a salir bien, se le va a volver en contra. Está muy equivocado si piensa que no vamos a votar. Va a tener el voto del castigo. Pero no sólo por ésto, ésto es el remate». Un enfado que, en algunos casos, se suma a la indignación que ha provocado la constitución de las mesas en muchas casas en las que algún miembro ha resultado ‘agraciado’ con el sorteo.

«Es una vergüenza. Ésto no se le hace a los ciudadanos. Estoy indignada. No dejan fuera a una persona, dejan fuera a toda una familia. Que le expliquen a mis hijas porqué se retrasan sus vacaciones. Encima, igual me tengo que ir sin haber entregado el voto porque la cola no avanza». En contraposición, aquellos que se han librado, por los pelos, de tener que cancelar sus vacaciones. «Forzar a la gente a hacer esto en verano es una vergüenza. Yo entro en un hotel el 23 de julio. No me ha tocado, por suerte, pero nos hubiese fastidiado las vacaciones».

Para ir a votar en estas condiciones, reconocen los que aguardan la cola, «hay que tener ganas». Y parece que la gente las tiene. Algunos aprovechan su hora de la comida para ir a votar, «hoy estoy sin comer». Otros han cancelado todos sus planes hasta que no puedan depositar sus papeletas. «Vamos, no me muevo de aquí hasta que lo deje hecho». Una ilusión por participar en las elecciones del próximo 23 de julio que no están siendo menoscabadas por la falta de organización en las sucursales de Correos.

«Hay que reconocer que está petado. Sólo hay dos personas atendiendo. Es un desastre. Se nota que no hay suficiente gente para gestionar esta avalancha. Yo no entiendo ésto. Lo sabían con tiempo, podían haber reforzado las plantillas. Me dices que es en julio y, encima, tengo dificultades para votar: Pues me cabreo», reconocen a las puestas de una oficina postal.