Adif calificó en 2022 de «exhaustivo» el plan de la empresa de la ‘trama PSOE’ que hizo el tramo de Adamuz

La Unión Temporal de Empresas en la que participa Azvi, la constructora sevillana vinculada a Koldo García en la trama PSOE, ha recibido calificativos como «exhaustivo», «perfectamente desarrollada» y «totalmente coherente» por parte de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en el informe técnico que le adjudicó el contrato de mejora integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el tramo Guadalmez-Córdoba. Se trata del mismo tramo donde se ha producido este domingo el accidente ferroviario que ha dejado un balance provisional de 43 muertos y más de 100 heridos.

El documento emitido el 4 de febrero de 2022 por la Subdirección de Seguimiento Técnico de Adif que ha consultado OKDIARIO otorgó a la propuesta de la UTE una valoración de 9,9 sobre 10 posibles en los criterios no evaluables mediante fórmulas matemáticas, es decir, por criterios que se puntúan de forma subjetiva por técnicos.

La calificación cuasi impecable ha resultado determinante para adjudicarse un contrato valorado en 61,25 millones de euros, frente a cuatro competidores que han presentado ofertas económicas similares o incluso más bajas.

La UTE formada por Azvi logró la puntuación máxima de 28 puntos sobre 28 posibles en el apartado de «Memoria y Programa de Trabajo». Este criterio representa el 57% del total de aspectos discrecionales evaluados.

El informe técnico destaca sin ambages que la oferta «refleja un conocimiento completo y detallado del proyecto, del terreno donde se ejecutará la obra así como los condicionantes externos». Además, señala que «los procesos constructivos y las operaciones se detallan y justifican de manera completa y exhaustiva».

La documentación ha sido calificada como «completa y perfectamente estructurada para la comprensión de la materiales adscritos a la ejecución y planificación». El análisis de las necesidades de acopio de materiales y zonas de instalaciones se considera «muy bueno y exhaustivo».

En el apartado de «Tecnología e I+D+i», la UTE obtuvo la calificación perfecta de 3 sobre 3 puntos. El informe destacaba que «las tecnologías propuestas para la ejecución de la obra se describen de manera muy completa y con todos los certificados necesarios».

Las puntuaciones de Adif en el resto de criterios fueron igualmente sobresalientes. Sacó 6 sobre 6 puntos en Calidad tras la ponderación, 5,67 sobre 6 en Programa de Actuaciones Medioambientales, y 6 sobre 6 en Memoria de Seguridad y Salud. Se destacaba que «en la documentación se especifica que se trabajará con materiales procedentes de reciclado en más de un 50% y reutilizables con grado de reciclabilidad superior al 50%».

En el apartado de Calidad, el informe señala que «la organización propuesta es muy completa, se considera muy apropiada para el control de calidad de los trabajos». En seguridad y salud, destaca que «la organización de la prevención y seguridad en la obra que se propone en la documentación se considera muy completa y pormenorizada».

Competencia relegada

La competencia ha presentado ofertas técnicamente sólidas que, sin embargo, han recibido valoraciones sustancialmente inferiores. Paradójicamente, la UTE ganadora no ha presentado la oferta económica más competitiva. Había todavía otra propuesta más barata, con una reducción del 16,16% sobre lo previsto. Sin embargo, esa propuesta obtuvo la peor valoración técnica del concurso.

Posteriormente a la adjudicación, la UTE impuso a Adif 6 millones adicionales en sobrecostes por, supuestamente, imprevistos que no se podían apreciar en el momento de iniciar las obras.

El Grupo Azvi, presidido por Manuel Contreras Caro, es un tradicional adjudicatario del Ministerio de Transportes con un volumen de negocio de 900 millones de euros y más de 5.000 empleados. La compañía contrató en 2023 a Koldo García y su mujer, a través de la consultora Erikapat, como asesores por 6.000 euros al mes.

El contrato incluía una prima de éxito del 0,75% del monto total de cada proyecto hasta un máximo de 350.000 euros por operación. Azvi rompió su relación contractual con Koldo al abrirse la investigación, tal como se ha hecho constar el 27 de febrero de 2024 en un escrito oficial.

El empresario delator de corrupción Víctor de Aldama ha señalado que Azvi pagaba a cambio de contratos públicos del Gobierno. Azvi anunció una querella por esta acusación.

El contrato adjudicado por Adif ha contemplado actuaciones en un tramo de más de 80 kilómetros entre los puntos kilométricos 263 y 343 de la línea Madrid-Sevilla. El accidente se ha producido exactamente en el kilómetro 318, dentro del tramo que debía ser objeto de «construcción de mejora integral de la infraestructura».

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios estudiará en los próximos años qué ha causado el siniestro mortal. Mientras tanto, la adjudicación de este contrato plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación cuando los criterios discrecionales tienen un peso tan preponderante. Una puntuación que rozaba la perfección para unas obras que, trágicamente, no han podido evitar la mayor catástrofe ferroviaria de las últimas décadas.