Adif, empresa pública encargada de la gestión de la infraestructura ferroviaria, notificó cuatro incidencias en el último año en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona. Se trata del mismo tramo donde la compañía ha reducido la velocidad máxima permitida ante los problemas en el «estado de la vía».

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias alertó de tres incidencias en Mejorada del Campo (Madrid) y de otra en Alhama de Aragón (Zaragoza), los dos extremos del trayecto afectado por la limitación de velocidad que ha impuesto Adif.

La empresa encargada de la gestión ferroviaria ha decidido reducir el máximo al que pueden circular los trenes AVE: antes llegaba a circularse a 300 km/h y, hasta futuro aviso, sólo lo podrán hacer a 160 km/h. Esta imposición se da en un trayecto de 150 kilómetros, lo que equivale a casi una cuarta parte de la línea que conecta la capital de España con la Ciudad Condal.

Antes de que se conociera esta decisión, la infraestructura ya estaba sufriendo un desgaste que quedaba patente en los avisos que dio a conocer Adif en su página oficial.

«Incidencias en la infraestructura»

En abril de 2025, la empresa encargada de la gestión ferroviaria registró una «incidencia en la infraestructura» de la «línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona». Este fallo se produjo a la altura de Alhama de Aragón y provocó la interrupción de la circulación en esa línea.

En junio de 2025, se produjo otra incidencia en la alta velocidad que conectaba Madrid y Zaragoza. «Retrasos por una avería en un tren entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares», recogía la comunicación de Adif.

En la última semana, se han producido dos incidencias más. El 12 de enero de este año «se registran retrasos en los trenes de alta velocidad que circulan por Mejorada del Campo y Alcalá de Henares». En este caso, también se debía a «la incidencia de un tren entre las estaciones».

Por último, hace menos de una semana, la empresa de gestión ferroviaria notificó más «retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona» por la «incidencia en los sistemas de electrificación» de la línea que conecta Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo.

El sindicato mayoritario de maquinistas, Semaf, ha comunicado que el gestor de las infraestructuras ha habilitado una limitación de manera «temporal» a la velocidad mencionada.

El tramo en el que se ha reducido notablemente la velocidad de circulación de los trenes es el que comprende las localidades de Mejorada del Campo y Alhama de Aragón, desde el punto kilométrico 34,8 hasta el 182,9, con 10 tramos de vía en total, lo que podría aumentar el tiempo de trayecto entre ambas poblaciones hasta un 50%.

Son, en total, 148,1 kilómetros entre Mejorada y Alhama en vía par y a un túnel a la altura de Ariza (Zaragoza) en el punto kilométrico 187 de la línea de la vía impar.

La limitación de velocidad se produce debido a que los maquinistas han reportado la existencia de baches en varios tramos de la línea y, por seguridad, Adif ha activado esta restricción. Además, señalan que en la noche de este martes el servicio de mantenimiento pasará a revisar la situación y que, cuando todo esté bien, se podría levantar la restricción.

Se registran retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación entre Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo. 🧑‍🔧Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible. — INFOAdif (@InfoAdif) January 15, 2026

Accidente de Adamuz

Esta reducción se ordena apenas unas horas después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 42 personas –según datos oficiales– y más de un centenar han resultado heridas.

El tren Iryo que salía de Málaga con destino a Madrid descarriló por motivos aún desconocidos cerca de las 19:45 horas, en una recta a la altura de Adamuz (Córdoba), mientras circulaba a más de 200 kilómetros por hora. Los dos últimos vagones permanecieron cruzados en las vías paralelas.

Apenas 20 segundos después, tal y como ha informado Puente, en sentido contrario, el Alvia circulaba también a más de 200 km/h y colisionó con el Iryo. Aquel tren fue el que salió peor parado tras caer incluso por un terraplén de 4 metros. En el tren Iryo viajaban alrededor de 300 personas, mientras que en el Alvia había 184.