Multitudinario acto de Feijóo, Ayuso y Almeida en Madrid: «Sánchez está sentenciado»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han animado este jueves a los madrileños a llevar al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, «en volandas» a La Moncloa en las elecciones de este domingo. «Sánchez está sentenciado. Vamos a recuperar la verdadera política», han asegurado.

«Vamos a ganar, primero porque lo merecemos; segundo porque España lo merece; tercero porque estos 15 meses el sanchismo no ha parado de darnos motivos para ganarle», ha declarado Feijóo ante 5.000 personas en un acto en el Puente del Rey junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Ayuso también se ha mostrado convencida del buen resultado de Feijóo en las urnas. «Esto está sentenciado. Da igual la campaña que haga», ha espetado a Pedro Sánchez.

«O los arrasamos o volverán a gobernar»

Feijóo ha recalcado que solo la papeleta del PP representa el «cambio» y ha avisado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, busca «bloquear» como hizo en 2015 con Mariano Rajoy, obligando a repetir las elecciones generales. «O los arrasamos o después de perder intentarán gobernar», ha avisado.

El líder del PP ha resaltado que en PP caben «aquellos decepcionados» con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos; «aquellos que más allá de las ideologías, de los prejuicios, quieren eficacia y responsabilidad»; y «aquellos que se sienten más cercanos de los valores de la Constitución» porque, según ha subrayado, el PP apuesta por un cambio «cordial» y «sensato» que «beneficia a todos».

«El PSOE nos deberá una»

«¿A quién perjudica que se vaya Sánchez? Salvo a los sanchistas irredentos, no perjudica ni al PSOE», ha exclamado, para añadir que hasta el PSOE «deberá una al PP» porque volverá a «la senda constitucional» y a ser «un partido de Estado».

Además, Feijóo ha pedido el voto «para aquellos que no votaron nunca» al PP pero también a los que «creían en la nueva política y se han dado cuenta que lo importante es la buena política». Después se ha dirigido a aquellos que acamparon en Sol, el llamado movimiento del 15M, y ha recalcado: «También les pido el voto».

Feijóo ha asegurado que después el PSOE «también engañó» a esos «indignados» del 15M, «dinamitándolos por dentro». Ahora, ha proseguido, muchos de ellos como Pablo Echenique o Irene Montero «los han echado de su partido» y «se avergüenzan de ellos». «Pues a esos indignados también le pedimos el voto», ha apostillado.

Durante el acto, Ayuso ha reivindicado que es «el momento de la democracia» y del cambio frente a un presidente, Pedro Sánchez, que «no respeta nada».

«Señor presidente, es usted el responsable de todo lo que ha ocurrido en España en estos años. Usted y sus compañeros de Podemos, Sumar, que ha estado con usted en todas las fechorías», ha criticado la dirigente autonómica.

Ayuso cree que Sánchez «está sentenciado» y se ha preguntado «cuánto costará recuperar el prestigio de España» a nivel internacional. «Vamos viendo día a día cómo perdemos soberanía y no se entera ni el líder de la oposición ni tampoco el Parlamento. Nos enteramos por medios de comunicación externos», ha reprochado.

En esta línea, ha cargado contra «cada mentira, cada falacia y cada despropósito» de Sánchez y cree que es «sanchismo» es unirse a «todo aquello que odia a España». «Con una absoluta superioridad, solo pueden gobernar ellos, solo pueden pactar ellos. Sus leyes que son un atropello jurídico siempre contra el sentido común, el rigor científico, puro sectarismo», ha valorado la presidenta del PP madrileño.

Frente a ello, cree que está el proyecto del PP en Madrid y en toda España, que «ni excluye ni se avergüenza» y que va a recuperar «la verdadera política». «Con Alberto Núñez Feijóo recuperaremos esa política que resuelve problemas, que no los crea, que atiende a las injusticias, que no las provoca, que ayuda a prosperar y que no asfixia al que tiene la legítima aspiración de ser cada día mejor», ha subrayado Ayuso.

Considera también que con Feijóo se puede conseguir «la mejor España», formando un gobierno que esté «a la altura del esfuerzo de los españoles».

Madrid símbolo de «paz y concordia»

Por su parte, el alcalde de Madrid ha afirmado que España está «a apenas 72 horas para derogar al sanchismo», tras una campaña en la que no han elegido «ni el terreno de juego, ni la bola con la que se va a jugar este partido».

«Pero lo vamos a ganar», ha expresado Almeida, quien ha trasladado al presidente del PP que Madrid le va a responder y le va a llevar «en volandas» a La Moncloa. En esta línea, considera que Madrid es «el mejor símbolo de la España constitucional, de la paz, la concordia, la convivencia, el progreso y la prosperidad».

Para que este ejemplo de Madrid se extienda también a nivel nacional ha pedido el voto para el PP. «Madrid, te lo garantizo, no te va a fallar el domingo 23 de julio, como no ha fallado nunca España, asumiendo nuestra responsabilidad como capital de la nación», ha aseverado el regidor.

Asimismo, ha defendido que el buen camino de Feijóo será también el «de todos los españoles» para devolverles «la confianza y el respeto a la democracia y a las instituciones que Sánchez ha querido hacer perder durante los últimos cinco años».

Ha alabado que Feijóo se dedicará a «recoser aquellas costuras institucionales que Pedro Sánchez ha roto» estos años con un Gobierno «sólido, fuerte y que no dependa de nadie más que de la voluntad de los españoles».

También, ha pedido el voto para aquellos que no quieren que la democracia «la definan los bilduetarras» y que no quieren que la convivencia la defiendan «los independentistas». «Lo que queremos simplemente es la garantía de un futuro en convivencia, de un futuro en paz, de un futuro en prosperidad», ha expresado.

«Estas elecciones son determinantes, son decisivas y las vamos a ganar desde Madrid, presidente, las vamos a ganar contigo, las vamos a ganar con el común de los españoles. Vamos a sacar un muy buen resultado, vas a ser un grandísimo presidente del gobierno», ha reivindicado Almeida.