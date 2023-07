Iglesias promociona a Junqueras en su TV: «Tenemos que crear una alianza republicana para sobrevivir»

Pablo Iglesias pone la alfombra roja en su canal de televisión al golpista Oriol Junqueras, líder de ERC. El ex líder de Podemos aboga porque los morados, los independentistas catalanes y vascos, así como el PSOE, tienen que «crear una alianza republicana para sobrevivir». El ex vicepresidente cree que los catalanes pueden mantener que «Cataluña es su nación» y a la vez que son «republicanos» y participan de muchas tradiciones del movimiento obrero. «Debemos armar una alianza con los sectores democráticos de las naciones sin Estado en España y hace falta el PSOE. Esas confianzas y esas complicidades que llevamos 10 años construyendo deben servir para caminar juntos, con todas las dificultades, pero cooperando en el futuro», agrega.

«Si el PSOE no entiende que sus 140 años de historia no son garantía de nada en la política actual, pueden acabar en una posición de subalternidad. Hay muchos partidos socialdemócratas europeos con más de un siglo de historia, como Francia o Italia, y ahora son otra cosa. Lo estamos viendo en Grecia y ojo con que no ocurra en Alemania y en otros países. O se entiende que la única viabilidad democrática para el Estado español es una vía republicana o si no vamos al fin de la Democracia liberal», relata.

Por su parte, Junqueras se muestra reacio a esa posibilidad de alianza de izquierdas que propone Iglesias y fija su prioridad en la independencia de Cataluña. «Los demócratas de todo el mundo deben saber que siempre nos tendrán a su lado, pero es imprescindible que todos los demócratas entiendan que la defensa de la democracia implica también la defensa de la democracia en Cataluña y, por lo tanto, la defensa del derecho a decidir

por parte de la sociedad catalana», argumenta.

Estado

Pablo Iglesias pide ante Junqueras un Estado a su servicio. «Hemos tenido siempre una dirección de Estado dominada por las élites de Madrid, fundamentadas en la exclusión de determinados sectores. Eso ha hecho que el Estado español sea mucho más nacionalista y reaccionario que la realidad de la sociedad, mucho más amplia. O la alianza antifascista republicana progresista asume que el Estado es terreno de combate y que eso significa que necesitamos que haya jueces, fiscales, funcionarios, policías y militares con una actitud democrática y republicana; o si no el principal instrumento de poder para meternos a todos en la cárcel, para excluirnos, para machacarnos, siempre será de los que en los últimos 200 años cada vez que ha habido un choque han terminado ganando porque han hecho que el Estado fuera suyo», expone Iglesias.

🎥 [VÍDEO] @junqueras a @CanalRed_TV: "Demasiadas veces la izquierda española ha dimitido❌ de su responsabilidad de hacer cambiar el estado. Lo vemos cuando Sumar rechaza la idea de un referéndum🗳️ o cuando tiene una actitud dependiente de aquello que el PSOE le permite o no" pic.twitter.com/0AdGit9Ylq — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) July 5, 2023

Por su parte, Junqueras no muestra entusiasmo con esa propuesta y carga contra la izquierda española que «nunca contribuirá de verdad a un proceso democratizador profundo porque es demasiado dependiente del marco comunicativo político que la derecha le impone».

Sumar

«Es importante que vosotros [Podemos] entendáis que para buena parte de la sociedad catalana no tiene ninguna expectativa de que el Estado cambie. Entre otras cosas, porque demasiadas veces la izquierda española ha dimitido de esa responsabilidad. En esta campaña volvemos a tener una prueba cuando Sumar rechaza la idea de un referéndum o cuando tiene una actitud excesivamente dependiente de aquello que le permite o no le permite decir el PSOE», concluye el líder secesionista.