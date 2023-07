Feijóo ha tenido en Madrid 157.824 votos menos que Ayuso hace dos meses

El PP de Alberto Núñez Feijóo consigue una amplia victoria en las elecciones generales de este domingo en la circunscripción por Madrid con el 40,4% de los votos. No obstante, se queda siete puntos porcentuales por detrás de los resultados que logró la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en los comicios del pasado 28M de hace dos meses (47,3%). Entonces, el PP cosechó 1.599.186 votos, ahora se tiene que conformar con 1.441.362 sufragios con el 99,87% de los votos. En dos meses pierden 157.824 papeletas.

Los populares obtienen cinco diputados más que en los pasados comicios generales del 10 de noviembre de 2019. Llegan a 15 escaños, recuperan los que logró en su anterior victoria en la comunidad en unas generales, recuperando así la primera plaza que en las dos últimas citas al Congreso había logrado el PSOE.

Fue el 26 de junio de 2016 cuando el Partido Popular, en aquel entonces con Mariano Rajoy a la cabeza, ganó por última vez unos comicios generales en la circunscripción de Madrid. En concreto, el PP logró 15 diputados, el 38,2% y 1.315.847 votos.

En concreto, el equipo de Génova crece este 23J en más de medio millón de votos respecto a hace cuatro años. Un resultado, sin embargo, lejano a la mayoría holgada de Isabel Díaz Ayuso en los comicios autonómicos de hace apenas dos meses, un 47,32% y 1.586.985 sufragios que le sirvió para una amplia su mayoría absoluta.

Resultado en Madrid

En Madrid ciudad, el PP consigue ahora 691.487 sufragios, 41,64%. En este caso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, logró su ansiada mayoría absoluta, con 29 de los 57 concejales y 729.302 papeletas, el 44,5% de los apoyos.

A nivel regional, el PP, en línea con el 28M, gana en 158 localidades de las 178 de la región. Vence en sus feudos tradicionales, principalmente, en la zona norte de la región, como Tres Cantos, Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas y Torrejón de Ardoz, donde pese a ser la primera fuerza con el 38,66% de los votos, se queda lejos del 66% logrado por el popular Ignacio Vázquez, el alcalde más votado en España. En esos municipios el Vox crece de manera considerable.

PSOE, segundo en Madrid

Por su parte, el segundo puesto es para el PSOE. Más Madrid que logró la medalla de plata el 28M. Los socialistas, con 11 escaños, resiste el tirón del PP. Aunque cede la primera plaza, logra un diputado más respecto a 2019, mientras que Sumar se ha quedado en seis, uno por debajo de la suma de Unidas Podemos y Más País hace cuatro años, y de Vox, que se deja dos parlamentarios en esta circunscripción, hasta los cinco.

Los socialistas desafían así las encuestas desfavorables con las que iniciaron la campaña tras los resultados del 28M e incrementan un escaño en Madrid respecto a hace cuatro años, aunque retroceden hasta el segundo lugar entre las fuerzas políticas, por detrás del PP, como informa Europa Press.

Así, la lista que encabeza el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha obtenido once diputados con 974.037 votos y el 27,95%, con lo que junto al mandatario logran su plaza la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático, Teresa Ribera; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; la titular de Defensa, Margarita Robles; el de Exteriores, José Manuel Albares; la presidenta del partido, Cristina Narbona; el director del Gabinete de la Presidencia, Óscar López; la diputada en la pasada legislatura Isaura Leal; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas; la exdirectora de la Guardia Civil y ex delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, y el ex alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, quien perdió el bastón de mando tras el 28M.