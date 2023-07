Feijóo en el cierre de campaña: «Los perdedores quieren una Champions trucada para no dejarnos gobernar»

«Nunca pasó que el presidente de Galicia pudiera ser presidente del Gobierno de España. Eso no pasó jamás. Y os puedo asegurar, que sé lo que tengo que hacer. Y os aseguro que lo voy a hacer». Así ha concluido su mitin de cierre de campaña el líder del PP y candidato a la Moncloa en las elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo. El jefe de la oposición ha pedido por última vez a los españoles antes de la jornada de la reflexión que acudan masivamente el domingo a las urnas. «Hemos ganado la Liga y la Copa (por el 28M y las andaluzas). Nos queda la final, ganar la Champions», ha enfatizado, si bien ha lamentado que los «perdedores» de estos comicios estén dispuestos a «no dejar gobernar al ganador». «Es una Champions trucada», ha sentenciado.

En la explanada del puerto situada ante el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) de La Coruña y ante 6.000 asistentes, al ritmo de la música de ‘Europe’ The final Countdown (La cuenta atrás) y de People have the power de Patti Smith, el jefe de la oposición ha criticado que «los que van a perder la Champions están dispuestos a sumar todos sus puntos para decir que todos los puntos de los perdedores son más que los que ha cosechado el ganador», ha incidido Feijóo.

Acompañado del presidente de la Xunta de Galicia y del PP gallego, Alfonso Rueda, y del vicesecretario nacional de Organización Territorial y cabeza de lista al Congreso por la provincia de La Coruña, Miguel Tellado, Feijóo ha querido diferenciarse bien del candidato del PSOE y jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya estos días ha hecho toda una declaración de intenciones de mantenerse en la Moncloa pese a quedar segundo en las urnas. «No voy a gobernar perdiendo porque en nuestro partido nos enseñan que para gobernar, hay que ganar», ha aseverado, en cambio, el líder del PP y ex presidente de la Xunta con cuatro mayorías absolutas.

«Ahora a perder le quieren llamar ganar», ha denunciado Feijóo sobre las artes del sanchismo, del que ha ido enumerando multitud de mentiras. Frente a ello, ha instado a los españoles a votar para que se abra un «nuevo tiempo», el de «una España que no esté sometida a lo que diga el señor Otegi (Bildu) o al señor Junqueras (ERC), una España llena de cordialidad, con optimismo, superando entre todos la patología que nos invade, que es la deuda, el déficit, el paro maquillado o los referéndum de autodeterminación», ha subrayado.

«Para todos»

«Estas elecciones son tan importantes que van a marcar lo que ocurra en España en la próxima década, como mínimo», ha advertido Feijóo. «El cambio será para bien y no traerá nada malo porque lo malo lo tenemos ahora», ha manifestado en relación al sanchismo y sus socios separatistas y proetarras. «Pido el voto para cambiar las coaliciones vergonzantes por los pactos de Estado que duren mucho tiempo», ha proseguido, al tiempo que ha asegurado a los votantes que «les devolveré con hechos» la confianza que depositen en él. «Voy a gobernar para todos, para los que me voten y para los que no», ha apostillado.

«No tengo pactos con nadie, y no tengo que estar sometido más que al conjunto de los españoles. A nadie más», ha recalcado. «Os propongo dejar atrás la tensión de cinco años de sanchismo, romper los bloques y los bloqueos, y volver a empezar juntos; por eso quiero ser el presidente del Gobierno de todos los españoles», ha destacado. La suerte está echada.