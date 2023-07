Feijóo acusa a Sánchez de «avergonzarse» de sus pactos con ERC y Bildu al excluirlos del debate

El líder del PP y candidato a la Moncloa en las elecciones del próximo 23 de julio, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de «avergonzarse» de sus pactos con los independentistas de ERC y los proetarras de Bildu al excluirlos del debate que organizó TVE, la televisión pública dependiente del Gobierno. «Yo no sé si Sánchez sentía vergüenza de estar con Otegi, con ERC y con el partido de Puigdemont», ha manifestado Feijóo, después de Sánchez dijera en el debate que éste no estuvo presente porque «le da vergüenza comparecer» al lado del presidente de Vox, Santiago Abascal.

Feijóo, que ha dicho que vio el debate ‘a tres’ hasta el último bloque pese a que no aportó «ninguna novedad», ha incidido en que no le parecía «razonable» que el presidente del Gobierno y su vicepresidenta Yolanda Díaz «debatiesen entre sí» sin que «estuviesen el resto de socios de la coalición», como ERC y Bildu. Por ello, ha enfatizado que al jefe del Ejecutivo le daba «vergüenza» estar con el líder batasuno, Arnaldo Otegi, con el cabecilla de ERC, Oriol Junqueras, o con algún emisario del prófugo Carles Puigdemont, responsable de Junts.

En una entrevista en RNE, Feijóo ha reiterado que su partido defendía un debate con esas fuerzas políticas -tampoco fue invitado el PNV- porque «al fin y al cabo son necesarias para la investidura, en este caso, del candidato socialista». En este punto, ha vuelto a ofrecer a Sánchez llegar a un pacto para que gobierne el partido más votado y ha dicho que espera que el PSOE le diga a su candidato que no puede formar gobierno si pierde las elecciones.

Bloqueo

«Simplemente digo que para no asistir a un debate, creo que he sido la persona más citada, lo cual acredita, que daba la sensación de que ayer estábamos viendo tres partidos políticos, que su objetivo no es ganar las elecciones, su objetivo es que el que las gane no pueda gobernar, y eso es una cosa distinta», ha destacado el candidato del PP sobre un eventual bloqueo.

Feijóo, que padece lumbalgia desde hace unos días, ha dicho que se encuentra «mejor» para esta recta final de campaña, pero que se sigue medicando. Este jueves tiene sendos mítines en Valencia y Madrid y el viernes viajará a Málaga y después a La Coruña, donde cerrará la campaña.

Asimismo, el líder del PP será entrevistado en Canal Sur, la televisión pública andaluza, donde Sánchez canceló su aparición a última hora tras la encerrona de TVE el pasado lunes a Feijóo, tal y como reveló OKDIARIO este miércoles.