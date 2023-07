Sánchez cancela a última hora una entrevista en Canal Sur tras la encerrona de ‘TVE’ a Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló a última hora una entrevista en Canal Sur, la televisión pública autonómica de Andalucía, después de la encerrona que TVE preparó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado lunes, con un tono inquisitorial que no se emplea con otros líderes políticos.

Según ha podido saber OKDIARIO, la cancelación por parte de la candidatura de Sánchez se produjo tras la entrevista en que Feijóo fue acusado de mentir por no precisar que las pensiones se actualizaron con el Gobierno de Mariano Rajoy conforme al factor de sostenibilidad y no conforme al IPC. Lo que sí dejó claro que el líder del PP fue que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el único en congelar las pensiones, con el voto favorable de Pedro Sánchez, entonces diputado raso por Madrid.

Precisamente, quizá para esquivar la pregunta de por qué votó a favor de congelar las pensiones, decisión que tomó el Ejecutivo de Zapatero en su tijeretazo social de mayo de 2010, así como otras cuestiones incómodas, como los motivos por los que no ha pisado Andalucía en esta campaña electoral, Sánchez declinó grabar en Canal Sur una entrevista que ya había sido concedida.

El coordinador general del PP y cabeza de lista por Málaga al Congreso de los Diputados en las elecciones del 23J, Elías Bendodo, se refirió este miércoles a este asunto y al debate a tres de TVE en declaraciones a los medios justo antes de un paseo electoral por Guadalajara. «No hay que tergiversar la realidad, no es una falta de respeto ni mucho menos no acudir a ese debate, que es un medio público. Pedro Sánchez acaba de cancelar la entrevista que tenía en la televisión pública de mi tierra, en Andalucía, y no ha dado ninguna explicación. Sus motivos tendrá…», señaló Bendodo, ex consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía que dirige Juanma Moreno (PP). «Sánchez ha dejado la silla vacía en Canal Sur», replican desde el PP.

«Semi-debate»

Poco después, en una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta (Atresmedia), el líder del PP, explicó su ausencia en el debate que organiza el ente público, cuya presidencia ostenta de forma interina Elena Sánchez, próxima al PSOE. Feijóo denunció que TVE, que depende del Gobierno de Pedro Sánchez, haya excluido de este debate a sus socios, los independentistas de ERC y los proetarras de Bildu, cuando han sido parte activa en la gobernabilidad del país.

«Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no van a tener 176 diputados. Para complementar esos diputados, necesitan a ERC, Bildu y a cualquier minoría que pueda ayudarles. El Gobierno ha vetado la posibilidad de que debatan los siete partidos que juegan en esa posible alternancia política», aseguró, incluyendo también aquí al PNV. «Es un semi-debate que interesa a alguien, no a todos», apostilló.