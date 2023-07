Díaz defiende el adoctrinamiento en las aulas: asignaturas de memoria histórica y crisis ecosocial

Del mismo modo, «en educación primaria se reforzará la formación sobre nutrición y alimentación saludable» y «la formación en economía social y cooperativa en todos los niveles educativos mediante reformas legales que lo incorporen en los currículos y alianzas público-privadas para garantizar el aprendizaje basado en la práctica».

El programa de Sumar también incluye «el desarrollo de estrategia educativa en materia de empatía, convivencia y derechos de los animales en el sistema educativo, cumpliendo la LOMLOE y ampliando a los diferentes sistemas educativos». Todo ello además de «planes educativos teniendo en cuenta el impacto en la salud mental de los estudiantes».

Yolanda Díaz también apuesta por un «Plan nacional del fomento del uso del anticonceptivo, basado en la educación sexual integral, acceso gratuito y universal a métodos anticonceptivos, el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo, la producción nacional de anticonceptivos genéricos y la promoción de relaciones sexuales saludables y seguras». El objetivo del plan es «garantizar el acceso equitativo a los distintos métodos anticonceptivos y empoderar a las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva».

Díaz promete «ecocomedores»

Igualmente, se apuesta por lo que Sumar considera la «educación no formal y la informal», es decir, en colegios no convencionales. «Pondremos en marcha un sistema público de acreditación de las competencias adquiridas en el voluntariado y en la educación no formal», prometen los herederos de Podemos.

También hablan de «ecocomedores (sic) escolares gratuitos de gestión directa en los centros públicos durante toda la etapa obligatoria y otros soportes básicos» y una red de «Centros educativos contra la crisis climática».