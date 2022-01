Podemos quiere más adoctrinamiento en materia de memoria histórica y ahora su meta son los libros de texto. La norma ya plantea el avance en los colegios del temario sobre la Guerra Civil, pero ahora Podemos pide más: un mecanismo de “colaboración con las administrativas educativas para adoptar las medidas necesarias para que en la formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluya actualización científica, didáctica y pedagógica” sobre la memoria histórica.

Y, además, Podemos plante su “colaboración” en todo un ejercicio de censura al más puro estilo franquista: “La revisión de los libros de texto a las administraciones educativas” para asegurar la correcta inclusión de los contenidos guerracivilistas.

Podemos no considera suficientes los múltiples pasos dados por el Gobierno para introducir de forma imperativa su particular visión de la historia.

Podemos ha trasladado por ello una proposición no de ley con el objetivo de exigir a su propio Gobierno más pasos, más control de los profesores, más extensible a todos los profesores -sean de la materia que sean- y más presencia suya en todas las facetas del control.

Por ello, los podemitas reclaman “actualizar los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, a fin de incluir de forma clara el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”.

Podemos no deja gran lugar a dudas sobre la orientación de esta formación y señala que se debe centrar de forma especial en “los cuarenta años de represión de la dictadura franquista y la lucha antifranquista, para el curso 2022-2023, incluyendo la oferta de colaboración en la revisión de los libros de texto a las administraciones educativas».

El partido morado reclama, además, adoptar las medidas necesarias para que los contenidos de la historia de España se contextualicen en el entorno geopolítico de la época y a su vez inserte la historia contemporánea de España en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo con el fin de comprenderla en un contexto global”. Esta medida, obviamente, restaría protagonismo a la historia de España, recortando su extensión para hacerla compatible con la de todo el resto de países.

Por último, el partido de Ione Belarra e Irene Montero pide colaborar “con las administrativas educativas para adoptar las medidas necesarias para que en la formación inicial y permanente de todo el profesorado se incluya actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria histórica democrática, también de forma transversal”.

Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha impulsado el ‘guerracivilismo’ en la escuela y en los libros de texto. Los pasos ya dados garantizan que los menores de entre 10 y 12 años sean adoctrinados en «la memoria democrática», que se impone con la categoría de «saber básico» en el currículo educativo. El objetivo confeso es instruir a los menores en el «análisis del proceso de construcción de la democracia en España». Pero ese contenido está diseñado con los parámetros de la memoria democrática.

Así se recoge en la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural para el tercer ciclo de Primaria. El borrador de los contenidos de esta materia, fue publicado ya por OKDIARIO, y confirmó desde el inicio la ambición socialcomunista de incultar a los alumnos su visión parcial de la historia. De hecho, se utilizaba la misma denominación, «memoria democrática», que da nombre al conjunto de la ley.

El texto legal ya se fijaba en la educación, señalando que debe fomentar «el conocimiento de la historia y la memoria democrática española y la lucha por los valores y las libertades democráticas». Ahora Podemos pasa directamente a plantear un acto de censura sobre los texto. Un acto de revisión oficial de los contenidos de forma transversal y oficial. Todo un ejercicio de rememoración franquista.