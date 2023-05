Candidatos para las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha este 28M

Castilla-La Mancha es uno de las comunidades autónomas que mayor interés deparará durante la jornada de elecciones autonómicas que tendrá lugar el próximo 28 mayo en España. Hasta 13 comunidades decidirán a sus nuevos líderes políticos para el próximo ciclo y en territorio manchego, el PSOE, con Emiliano García-Page como líder quiere repetir triunfo frente a un Partido Popular que presenta como candidato a Paco Núñez.

Pese a que Page podría repetir como el más votado, una coalición en forma de pacto entre el PP y Vox podría apartar al mandatario socialista de ser presidente de Castilla-La Mancha tras las elecciones del 28M. En cualquier caso, la lucha estará muy apretada y habrá que esperar para comprobar si es Page o es Núñez, si es el PP o el PSOE el triunfador en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha.

Candidatos en las elecciones autonómicas de Castilla-La Mancha

Emiliano García-Page (PSOE)

Presidente desde 2015, cuando expulsó del ejecutivo al PP de María Dolores de Cospedal, Emiliano García-Page también gobernó en el último mandato, en 2019, con la mayoría absoluta que no apunta a conseguir en esta ocasión. Conocido por sus disputas con Pedro Sánchez desde que se posicionara del lado de Susana Díaz en 2017, el que fuera alcalde de Toledo entre 2007 y 2015 es el favorito para repetir triunfo electoral junto al PSOE en Castilla La-Mancha.

Paco Núñez (Partido Popular)

Paco Núñez tiene ante sí la oportunidad de enmendar la pérdida de representación del PP en 2019, cuando concedió la mayoría absoluta al PSOE de García-Page con sólo siete meses como líder popular. Ahora, los sondeos les colocan casi al mismo nivel y este joven pero experto candidato puede soñar incluso con la presidencia de Castilla-La Mancha.

Carmen Picazo (Ciudadanos)

Candidata a la presidencia de Castilla-La Mancha… y también a la alcaldía de Albacete. Carmen Picazo es la agente doble de Ciudadanos, con el objetivo, complicado, de lograr representación en una región en la que lo lograron en 2019. Sin embargo, los tiempos han cambiado y la formación naranja se encuentra en un declive del que no será nada fácil sacar algo positivo.

David Moreno (Vox)

Vox, como en muchas otras comunidades y otros tantos municipios, puede ser clave para el gobierno, aunque no tengan opciones de ser ellos los que lo comanden. En Castilla-La Mancha, la formación verde confía en David Moreno, quien también se presentará a la alcaldía de Talavera de la Reina. Otro doble candidato en las elecciones autonómicas manchegas.

José Luis García-Gascón (Podemos)

Hay dudas sobre si esta formación de izquierdas puede obtener o no representación en Castilla-La Mancha, y lo intentarán de la mano de su líder, un José Luis García-Gascón que comanda un proyecto en el que la formación morada se presenta junto a Izquierda Unida, Equo y Alianza Verde, y no con Más País, que ha decidido retirarse para no dividir el voto de la izquierda más radical.