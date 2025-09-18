Te van a dar 500 euros sólo por cumplir estos requisitos: el SEPE lo hace oficial

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece una ayuda de casi 500 euros para los ciudadanos que tengan más de 52 años y hayan agotado la prestación contributiva por desempleo. Esta prestación del SEPE tiene dos grandes particularidades: es de caracter vitalicia hasta la llegada a la jubilación y además cotiza para beneficiar a los ciudadanos en la futura pensión contributiva. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda del SEPE de casi 500 euros.

Esta es una de las ayudas estrella del Servicio Público de Empleo Estatal. La ayuda para mayores de 52 años que cobran las personas que han agotado el paro y que están a una edad cercana a la jubilación. Con el objetivo de beneficiar a las personas que pierden en el empleo en los últimos años de su trayectoria laboral, el SEPE ofrece una ayuda de casi 500 euros a los ciudadanos que cumplan con una serie de requisitos, siendo imprescindible haber superado la edad y estar en situación de desempleo.

A diferencia de otras ayudas del SEPE, este subsidio para mayores de 52 años es de caracter vitalició y lo más importante: cotiza para la jubilación. Esto permitirá a las personas que están cerca de la edad de la retirada seguir cotizando en la vida laboral y lo harán por el 125% de la base mínima de cotización, que en 2025 es de 1.381,20 euros mensuales. De esta manera, podrán tener una pequeña venta de cara al posterior cálculo de la base reguladora para la futura pensión contributiva de jubilación.

Un requisito importante para poder ser beneficiario de esta ayuda del SEPE de casi 500 euros tiene que ver con acreditar carencia de rentas. Y es que los ingresos anuales de un ciudadano que reciba esta ayuda no puede superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Para ello tendrá que hacer una declaración anual de ingresos con el objetivo de verificar estas cantidades. Este es un punto importante ya que puede afectar a los desempleados que hayan recibido una herencia o tengan otros rendimientos, como por ejemplo un alquiler.

La ayuda de casi 500 euros del SEPE

La página web oficial del Ministerio de Trabajo y Economía Social deja claro los requisitos que tienen que cumplir las personas que quieran ser beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años. «Si tienes 52 años o más y has agotado la prestación o subsidio por desempleo, conoce cuáles son los requisitos que debes cumplir y la información necesaria para solicitar un subsidio por desempleo de mayor de 52 años», informa el canal oficial del Gobierno.

Los requisitos que hay que cumplir con lo siguientes, según confirman en su página web:

Haber agotado el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, una prestación contributiva por desempleo.

Acreditar situación legal de desempleo el día 1 de noviembre de 2024 o con posterioridad, habiendo cotizado al menos noventa días.

Tener 52 años en la fecha de solicitud.

Estar en desempleo total o trabajando a tiempo parcial.

Cumplir todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

En la fecha del reconocimiento del derecho, estar inscrito o inscrita como demandante de empleo, y haber suscrito el acuerdo de actividad.

Acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, que cumples el requisito de carencia de rentas propias.

Por lo que respecta a la duración y la cuantía, el SEPE deja claro que «la duración será hasta que alcances la edad ordinaria que se exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social». La cuantía total será el 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), que corresponde a 480 euros.

Cómo se solicita la ayuda del SEPE

Las personas que cumplan con los requisitos lo podrán solicitar a través de los siguientes cantales: