Soy funcionario de la Seguridad Social y te recomiendo que «no adelantes la edad de jubilación»

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, ha publicado un vídeo en el que ha informado a los futuros jubilados sobre todo lo que deben saber para acceder a una pensión contributiva de jubilación. Este experto en la materia también se ha adentrado en todas las condiciones y requisitos para solicitar la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar el acceso a la retirada hasta dos años antes. Consulta en este artículo todo lo que dice la Seguridad Social sobre la edad de jubilación.

Los parámetros para poder jubilarse en España en 2025 los dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero. Para acceder a la jubilación con 65 años y la pensión íntegra desde el 1 de enero, hay que acreditar una cotización de 38 años y tres meses durante la vida laboral. Los ciudadanos que no cumplan con estos requisitos tendrán que esperar hasta los 66 años y ocho meses para recibir la pensión íntegra. En 2026, la Seguridad Social aumentará la edad de jubilación hasta los 66 años y 10 meses y, en 2027, los que no cumplan con 38 años y seis meses de cotización tendrán que esperar hasta los 67.

La Seguridad Social también ofrece a los ciudadanos la opción de poder adelantar la edad de jubilación gracias a la jubilación anticipada voluntaria. Para ello, el solicitante tendrá que tener cumplida una edad que sea inferior en dos años para acceder a la jubilación ordinaria y acreditar una cotización previa de un mínimo de 35 años. Al menos dos tendrán que estar comprendidos entre los 15 previos a causar el derecho.

Los trabajadores que cumplan con estos requisitos también tendrán que cumplir con una serie de coeficientes reductores que se aplicarán a la base reguladora de la pensión. Estos dependerán de los meses de adelanto de la jubilación y el periodo que se haya cotizado durante la vida laboral. Por ejemplo, los que han cotizado menos de 38 años y 6 meses tendrán una reducción del 21% de la pensión si quieren adelantarla dos años, y a los que han cotizado más de 44 años y seis meses se les aplicará un coeficiente reductor del 13%.

La Seguridad Social y la edad de jubilación

Alfonso Muñoz Cuenca ha publicado un vídeo en su página oficial de YouTube en el que ha hecho una recopilación sobre todas las modalidades de jubilación, la pensión extra y todos los requisitos de cotización que tienen que cumplir las personas que quieran acceder a la retirada.

Este funcionario de la Seguridad Social también añade otro requisito para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, y es que «el importe de la pensión resultante tendrá que ser superior a la pensión mínima que correspondería en función de la situación familiar». También añade que para la jubilación anticipada sirve el servicio militar, que puede generar hasta un año más de cotización.

En otro vídeo publicado en su canal de YouTube, Alfonso Muñoz Cuenca da un par de consejos para las personas que quieran acogerse a esta modalidad de jubilación. «La jubilación anticipada voluntaria tiene unas penalizaciones, por lo que es importante seleccionar bien el momento. Este puede ser el mes de diciembre porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al IPC», cuenta sobre el momento del año en el que será más recomenable solicitar esta jubilación.

Este funcionario de la Seguridad Social también aconseja no solicitar la jubilación dos años antes. «Aunque la ley lo permite, es cierto que los coeficientes que se aplican durante los tres primeros meses son más elevados. Un año y 9 meses antes de la edad ordinaria de jubilación», cuenta sobre la edad a la que es más conveniente solicitar la jubilación anticipada voluntaria.