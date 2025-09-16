La trampa de la jubilación reversible: «Hay un error al volver a trabajar que te puede hacer perder dinero y es muy fácil de cometer»

La llamada jubilación reversible es la última idea del Gobierno a la deriva de Pedro Sánchez. El ala a la izquierda del Ejecutivo quiere implantar una nueva modalidad de jubilación, similar a la flexible, que permitirá a los jubilados volver a la actividad laboral con una serie de incentivos. Una experta jurídica ha desvelado la trampa sobre la jubilación flexible, que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quieren sacar adelante en las próximas semanas.

El Gobierno sigue buscando la fórmula para intentar retrasar la edad de jubilación y que el mayor número de personas siga cotizando a la Seguridad Social. Por ello, en el último trimestre del año tiene la intención de sacar adelante la que han llamado jubilación «reversible», que es algo similar a la que hasta ahora se conoce como «flexible», pero con una serie de incentivos para las personas que vuelvan a la actividad laboral tras acceder a una pensión contributiva de jubilación.

Hasta ahora, la jubilación flexible permite acceder a una jornada parcial del 25% al 75% y la pensión se reduce en función de las horas trabajadas. Con la nueva jubilación reversible, la jornada se podría completar entre un 40% y hasta un 80% y la cuantía de la pensión sería un 10% o un 20% superior en función del porcentaje de jornada laboral. Además, también se incluirían los beneficios de la demora de jubilación. Esto tiene un objetivo claro: retrasar la edad de jubilación de las personas para que sigan llenando el maltrecho Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada hucha de las pensiones.

Dudas con la jubilación reversible

Las nuevas propuestas del Gobierno con la jubilación reversible han generado muchas dudas y por ello la jurista Sandra Sánchez ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de TikTok en el que expresa las dudas con respecto a una modalidad que se ha puesto sobre la mesa sin ofrecer mucha información. «El Gobierno quiere una jubilación reversible», comienza diciendo en el vídeo en el que da todos los detalles sobre lo que se ha dicho hasta la fecha.

«¿Qué es esto de la jubilación reversible? Consistiría en que los pensionistas jubilados que quisieran podrían volver a trabajar», afirma sobre el objetivo de esta nueva modalidad que, en boca de la jurista, tiene una intención: «La intención es conseguir que el trámite para esto sea más sencillo y sin tantas restricciones como recoge la ley».

«No se sabe mucho más sobre esto y surgen muchas dudas. Por ejemplo, ¿esto permitiría que las personas volvieran a trabajar a tiempo completo o solo parcial?», se pregunta esta experta jurídica sobre la nueva jubilación reversible. «¿Volver a trabajar supondría perder parte de la pensión?», lanza la pregunta a la vez que deja otra cuestión relacionada con los incentivos. «Hay dudas sobre si habría algún tipo de incentivo para aquellas personas que ya estaban jubiladas y que vuelven a trabajar», finaliza.

Este vídeo cuenta con miles de reproducciones y ha despertado la indignación de muchos usuarios de las redes sociales con respecto a este nuevo ideario del Gobierno de Sánchez. «Estupendo, las personas mayores trabajando y los que acaban de cumplir 30 años en casa», reflexiona una persona en la caja de comentarios. «Con 60 no encuentro trabajo, lo voy a encontrar con 67», dice otra persona sobre una de las grandes realidades de este país. «Dudo que alguien jubilado quiera volver a trabajar», dice otra persona.