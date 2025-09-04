Adiós a la jubilación tal y como la conoces: el INSS hace oficial el cambio que te va a afectar de por vida

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere sacar adelante la nueva jubilación reversible en las próximas semanas. Este nuevo cambio que llega con la jubilación permitirá a los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación volver a la actividad profesional con una serie de incentivos. Es algo similar a la jubilación flexible, pero incluyendo una serie de bonificaciones para los que quieran volver al mercado laboral. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio con la jubilación.

Tras las vacaciones y con el mes de septiembre, el ala a la izquierda de Pedro Sánchez pretende hacer en el último trimestre del año todo lo que no ha hecho en la primera mitad de 2025. Los escándalos de corrupción que han dejado a la deriva al Gobierno, dejando en un segundo plano todas las iniciativas ministeriales, y una tiene que ver con un cambio en la jubilación que puede llegar en las próximas semanas. La nueva jubilación reversible que permitirá a los beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación volver de forma completa a una actividad laboral.

Este nuevo cambio en la jubilación ha llegado con algo de polémica por los mismos motivos que otros decretos de este Gobierno: el tiempo, las formas y la poca capacidad para ofrecer pedagogía. Esta nueva jubilación «reversible», a la que todo hace indicar que se le quitará el apellido, viene a ser una jubilación flexible mejorada. Esta opción permite a los trabajadores españoles compaginar un trabajo parcial con la pensión.

Desde el 1 de abril de 2025, esta reducción de la jornada parcial puede variar entre el 25% y el 75% y la pensión se reduce en función de las horas trabajadas. Una vez finalizado el contrato, la pensión se recalcula, lo que supone un beneficio para los trabajadores que han alargado su actividad laboral.

Con la nueva jubilación «reversible», el tiempo mínimo de jornada se ampliaría hasta el 40%, hasta la posibilidad de realizar un 80% de la jornada completa. Además, según el texto que prepara la Seguridad Social, la cuantía de la pensión será de un 10% o 20% mayor en función del porcentaje de jornada laboral. Para acogerse a esta modalidad, tendrá que haber pasado al menos seis meses desde la reincorporación a la jornada laboral y algo más importante: se incluirán los beneficios de demora de jubilación.

El cambio inminente que llega con la jubilación

Este nuevo cambio en la jubilación llevado a cabo por el Gobierno, a falta de aprobación, va en la línea de la estrategia de la Seguridad Social de mantener al mayor número de personas cotizando visto el problema que se avecina con las pensiones en nuestro país. Alargar el acceso a la jubilación es la premisa del Gobierno, que tiembla ante la llegada de la generación del baby boom a la edad de jubilación.

Por ello, Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, informó en una comparecencia pública el pasado martes 2 de septiembre que siguen adelante con la tramitación del Real Decreto para la aplicación y desarrollo de la jubilación reversible que sacaron a audiencia pública a finales de julio, con el objetivo de poder aprobarlo en las «próximas semanas».

«Cumplimos el mandato que teníamos; había un mandato de seis meses para presentar esa propuesta, la compartimos con los interlocutores sociales, iniciamos la tramitación, sacamos el texto a audiencia pública y vamos a seguir con ello para su aprobación en las próximas semanas», afirmó en la rueda de prensa en la que presentó los datos del pasado mes de agosto. El número dos de la Seguridad Social defendió ante los presentes que esta modalidad de jubilación tiene «potencial» porque «hay gente que se jubila y que quiere volver a trabajar o que considera que dedicar unas horas a realizar una actividad laboral le permite hacer otras cosas y resulta más satisfactorio».