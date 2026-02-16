Te van a vaciar la cuenta bancaria si no desactivas esto de tu móvil inmediatamente

Actualmente el teléfono móvil es una herramienta muy importante para nuestro día a día. Éste aparato es esencial para casi todo en nuestra atareada vida. Además de hablar, mandar mensajes y whatsapps, navegar por internet o realizar compras, los bancos nos dan la opción de acceder a nuestras cuentas bancarias y realizar operaciones a través del terminal. Por eso, los móviles se han convertido ya en el objetivo número 1 de los hackers. Si no quieres ver tu cuenta bancaria a cero, es muy importante que revises si tienes este botón del móvil desactivado.

Los delincuentes cibernéticos han encontrado un modo rápido y sencillo de conseguir acceder a nuestra información personal y financiera por las brechas de seguridad que suelen existir en nuestros dispositivos. Mucha gente descuida la seguridad en sus teléfonos y luego vienen los sustos. Para poder dormir tranquilos y evitar que roben nuestro dinero o realicen compras fraudulentas a través de nuestra cuenta bancaria, es muy importante desactivar un botón en nuestro móvil. Al no hacerlo, nos exponemos a la posibilidad de que nuestra cuenta bancaria sea vaciada.

Te pueden vaciar la cuenta del banco

Uno de los riesgos que corremos al usar el móvil es que nos roben el dinero de nuestra cuenta bancaria. Esto puede ocurrir si no tenemos cuidado con la configuración de seguridad y privacidad de nuestro dispositivo. Hay una opción en particular que puede ser muy peligrosa si la dejamos activada: el acceso a los datos de aplicaciones de terceros.

¿Qué es el acceso a los datos de aplicaciones de terceros?

Se trata de una función que permite que las aplicaciones que instalamos en nuestro móvil puedan acceder y usar los datos generados por otras aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación de redes sociales puede acceder a los contactos, las fotos o la ubicación que tenemos en el móvil.

Esta función puede ser útil para facilitar el uso de algunas aplicaciones, pero también puede suponer un riesgo para nuestra seguridad. Si instalamos una aplicación maliciosa o sin garantías, puede aprovechar este acceso para registrar y usar nuestros datos sin nuestro consentimiento. Y lo que es peor, puede acceder a nuestras credenciales bancarias y realizar operaciones fraudulentas con nuestro dinero.

Así puedes desactivar el acceso a tus datos de aplicaciones de terceros

Para evitar este riesgo, lo mejor es desactivar esta opción en nuestro móvil. El proceso puede variar según el modelo y la versión de Android que tengamos, pero en general se sigue estos pasos:

Entramos en los ajustes del móvil.

del móvil. Buscamos el apartado de seguridad y privacidad.

Entramos en la opción de permisos o administración de aplicaciones.

o administración de aplicaciones. Buscamos la opción de acceso a los datos de aplicaciones de terceros o algo similar.

o algo similar. Desactivamos el interruptor o desmarcamos las casillas de las aplicaciones que no queremos que accedan a nuestros datos.

De esta forma, limitaremos el acceso a nuestros datos solo a las aplicaciones que confiamos y necesitamos. Así podremos proteger mejor nuestra información personal y financiera.

Estas medidas de seguridad protegerán tu móvil

Además de desactivar el acceso a los datos de aplicaciones de terceros, hay otras medidas que podemos tomar para mejorar la seguridad de nuestro móvil y evitar que nos vacíen la cuenta bancaria:

Usar un código PIN, una contraseña o un patrón de desbloqueo para acceder al móvil.

una contraseña o un patrón de desbloqueo para acceder al móvil. Activar el sensor de huellas o el desbloqueo facial si nuestro móvil lo tiene.

si nuestro móvil lo tiene. No conectarnos a redes wifi públicas o desconocidas sin usar una VPN.

o desconocidas sin usar una VPN. No abrir enlaces sospechosos o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos o mensajes no solicitados.

o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos o mensajes no solicitados. Instalar un antivirus o una aplicación de seguridad en el móvil y mantenerlo actualizado.

o una aplicación de seguridad en el móvil y mantenerlo actualizado. Revisar periódicamente los movimientos de nuestra cuenta bancaria y alertar al banco si detectamos alguna anomalía.

Siguiendo estos consejos podremos usar nuestro móvil con más tranquilidad y evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes. Recuerda que tu seguridad depende en gran medida de ti mismo.