MUFACE lo hace oficial: ya se puede pedir la nueva ayuda que te va a cambiar la vida

MUFACE abrió el miércoles 1 de octubre el plazo para que los mutualistas puedan solicitar la ayuda para el dentista y la óptica. Desde este día y durante un mes, las personas que quieran disfrutar de esta ayuda que ofrece MUFACE podrán solicitarla a través del papel. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado ha emitido un comunicado con toda la información que debes conocer si quieres acceder a esta ayuda que ofrece MUFACE y de la que pueden disfrutar los funcionarios.

«El miércoles 1 de octubre se abre el plazo de un mes para poder presentar en papel las solicitudes de ayudas dentarias y oculares de MUFACE. Esta opción se reserva a personas mutualistas en situación de jubilación, voluntarias y beneficiarias a título propio, para facilitarles la gestión en caso de que no utilicen la vía electrónica», ha confirmado MUFACE sobre la ayuda en el dentista y la óptica, que ya se puede solicitar a través de un formulario de papel.

MUFACE también ha recordado que recibirá estas solicitudes en papel durante todo el mes de octubre. «MUFACE habilita cada año los meses de marzo y octubre para que las personas de los colectivos mencionados que no realizan estas solicitudes por vía electrónica cumplimenten un impreso oficial en papel y lo remitan a su oficina de adscripción», ha informado en un comunicado. En el mismo escrito también ha recordado que los que tengan medios electrónicos podrán solicitar esta ayuda a través de la sede electrónica y en la aplicación de MUFACE en cualquier momento del año. «Para el resto del colectivo mutualista en activo no cabe la opción de solicitud en papel y es obligatorio utilizar la sede electrónica o la app», informa.

Los funcionarios que quieran presentar la solicitud a través del papel tendrán que descargar un formulario habilitado en la página web oficial de MUFACE. La mutualidad también avisa en sus canales oficiales que estos impresos se podrán solicitar por teléfono y, en este caso, serán enviados por correo postal. «Las personas mutualistas de 75 años o más también pueden pedir que se les envíe el impreso a través del teléfono de atención preferente del Servicio MUFACE 75+», informa. Una vez formalizado, el impreso se tendrá que enviar junto con las facturas al Servicio Provincial de MUFACE.

Así es la ayuda de MUFACE

MUFACE ofrece ayudas dentales y oculares a los funcionarios que la soliciten. Como informa en su página web oficial, de ellas se podrá beneficiar todo el colectivo mutualista (titulares y personas beneficiarias), independientemente de su adscripción a una entidad pública o privada.

Por un lado, las ayudas dentarias son una «prestación complementaria de la asistencia sanitaria consistente en ayudas económicas baremadas para hacer frente a los gastos de determinadas prótesis y trabajos odontológicos». Esta prestación comprenderá los siguientes conceptos:

Dentadura completa (superior e inferior).

Dentadura superior o inferior.

Pieza, funda o corona (cada una).

Empaste, obturación o reconstrucción (cada uno).

Endodoncia.

Implante osteointegrado.

Tratamiento de ortodoncia (esta ayuda es única y para un único tratamiento siempre que se haya iniciado antes de los 18 años).

Por su parte, la prestación ocular es una ayuda económica para «hacer frente a los gastos de determinadas lentes y ayudas ópticas». Esta prestación comprenderá los siguientes conceptos, según informa MUFACE a través de su página web oficial: