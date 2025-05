Una de las grandes reclamaciones de los médicos de la sanidad privada que trabajan con Muface o por lo privado y que ya lleva planteándose varios meses, es una una libertad de honorarios, que no esté sujeta a la imposición de los baremos de las compañías aseguradoras, ya que no ha habido una subida salarial para estos profesionales desde hace más de 30 años. Como consecuencia de esta inacción por parte de Muface, de las aseguradoras y del Gobierno, desde la Unión Médica Profesional (Unipromel) se prepara una denuncia contra la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por no subir los salarios a los médicos de Muface, ni a los médicos que trabajan por privado. Asimismo, hay que recordar que por parte de Unipromel ya hay una denuncia en la Audiencia Nacional contra el concierto de Muface.

«Lo que vamos a requerirle a la DGS por la vía contencioso-administrativa es que ejerza sus funciones reguladoras y obligue a las compañías aseguradoras a cumplir la legislación vigente y respetar los derechos de los asegurados y de los médicos. Lo que reclamamos es la libertad de honorarios y, en definitiva, acabar con la imposición de los baremos de las compañías aseguradoras que suponen una grave intromisión en una relación libre entre el médico y el paciente», ha explicado a OKDIARIO Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel).

«Informamos de que estamos terminando la argumentación legal para iniciar las demandas, previa presentación de una oferta de mediación que ahora es norma obligada (MASC), contra la cláusula abusiva de los baremos de los honorarios de los médicos de Muface y de la sanidad privada, para que sean considerados sólo como… coberturas de las pólizas y sean conocidas y aceptadas por los asegurados, al tratarse de cláusulas limitativas», ha afirmado Guerrero.

Por otro lado, desde Unipromel se ha exigido al Gobierno «la obligación de transparencia, el derecho a la información y consentimiento, y por último esta limitación de coberturas, que es lo que le vamos a reclamar a la Dirección General de Seguros por la vía contencioso-administrativa tras los múltiples requerimientos no atendidos».

El salario de los médicos de Muface

Los médicos están empezando a largarse de los cuadros de Muface como consecuencia del bajo salario que reciben por cada paciente. Además, hay que tener en cuenta que en la nueva licitación de Muface se ha subido la prima a las aseguradoras un 41,2%, mientras que el salario de los médicos sólo ha crecido un 3%. «Desde la década de los 90 tendrían que haber hecho una subida acumulada del salario del 150%», ha indicado a OKDIARIO Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (Unipromel). Además, ha asegurado que ante la falta de médicos «muchos funcionarios ya tienen una lista de espera de tres meses».

«Algunas aseguradoras están pagando a los médicos que atienden a los pacientes de Muface, Mugeju e Isfas 8 euros por consulta, mientras que debería ser mínimo 20 euros. En concreto, el 150% se explica porque desde hace 35 años no han subido ese 2 o 3 % anual, lo que hubiera resultado en que los 8 euros de media serían ahora 20 euros», ha explicado Guerrero.

Las listas de espera para que los funcionarios sean atendidos ya están empezando a crecer, así como los plazos para lograr una consulta. «A los funcionarios de Muface, Mugeju e Isfas ya no les dan cita de una semana para otra. El motivo es que las aseguradoras están reduciendo los cuadros médicos… Los reducen al máximo para que la demora haga que los funcionarios pidan menos citas. Están dejando el cuadro médico para Muface muy recortado, y esto también lo hemos denunciado», ha defendido.

«Los médicos de Muface se están yendo al sector privado puro y a otras aseguradoras, ya que hay algunas compañías que pagan 30 o 35 euros por consulta», ha aclarado.

Falta de médicos

Como consecuencia de que no se ha aplicado la subida, muchos médicos se van a ir de Muface. «Este año nos vamos a dar de baja de Muface entre 4.000 y 8.000 médicos. Por tanto, el concierto va a ser un concierto aprobado, pero en fraude de ley, ya que se va a gastar el Gobierno 4.800 millones de euros en tres años para que las compañías no pierdan dinero. El concierto va a ser un concierto fallido. La garantía pública sería en el caso de que el Estado seleccione el cuadro médico y los hospitales», ha expuesto.