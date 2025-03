Desde el sindicato Csif han denunciado su preocupación por las quejas recibidas por la reducción de médicos que se está produciendo en el sistema de Muface. En concreto, desde el sindicato denuncian que a varios funcionarios, sus médicos ya les están avisando de que no van a seguir atendiéndoles, debido a que van a dejar de prestar sus servicios para Muface. Una situación que supone la interrupción de los tratamientos y del seguimiento de estos pacientes hasta que se les asigne un nuevo médico. La causa de esta fuga de médicos de Muface es que sólo les ha subido el salario un 3%, mientras que la prima que se va a pagar a las aseguradoras ha aumentado en más de un 40%.

En concreto, Asisa y Adeslas, las aseguradoras presentes en el nuevo convenio de Muface, únicamente ofrecen una subida de un 3% en las tarifas a hospitales y médicos. Mientras que el convenio para los próximos tres años conlleva una subida histórica por parte del Gobierno del 41,2% de la prima.

«A raíz de la salida de DKV del concierto de Muface nos están llegando quejas de varios mutualistas de que el médico que les está haciendo el seguimiento habitual no continúa», indican fuentes cercanas a Csif.

Las aseguradoras tienen la obligación de seguir prestando servicio a los mutualistas hasta el 31 de marzo que es cuando cumple el antiguo concurso. Sin embargo, esta situación se está dando porque el Gobierno ha subido la prima a las aseguradoras, mientras que se ha olvidado de aplicar una subida de salario de los médicos acorde con la de la prima de Adeslas y Asisa.

«Entonces, lo que pasa en el caso de DKV es que muchos de sus médicos no continúan en Muface porque no se han pasado a Adeslas ni a Asisa. Además, también nos están llegando denuncias de que en el resto de aseguradoras también hay médicos que se están largando porque no les renta trabajar por esa retribución», explican.

Sin embargo, desde Asisa aseguran que «no hemos visto que hayan salido médicos del cuadro de Muface. Los cuadros médicos de Asisa tienen entradas y salidas de vez en cuando, pero suelen ser cuadros bastante estables. No tenemos constancia de que haya médicos que se hayan dado de baja por motivos de remuneración». Mientras que desde Adeslas, con respecto a esta situación, han indicado que «no tenemos conocimiento de ningún caso».

Una subida del 20% para seguir en Muface

Asimismo, desde el sindicalismo médico, representado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), apuntan a que el concierto debería suponer una revalorización de los salarios acorde al incremento de la prima de las aseguradoras, aunque ponen una base mínima del 20% para adecuar esos sueldos al nuevo contexto.

Desde Csif piden que «no se reduzca la calidad ni la el nivel de cobertura en este punto que en el que estamos, porque estamos viendo que se están reduciendo los cuadros médicos». «Nos están llegando muchas quejas de mutualistas que alertan de que se están marchando los médicos de Muface, ya que no les es rentable seguir trabajando en las aseguradoras», aclaran.

Garantizar la continuidad asistencial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) también reclama la convocatoria del Consejo General de Muface para analizar la situación de la mutualidad ante las denuncias por supuestas presiones a oncólogos para ahorrar en tratamientos en las compañías privadas.

«Exigimos que se investiguen estas denuncias y llegado el caso se tomen las decisiones pertinentes para que no se vea afectada la asistencia sanitaria», indica el sindicato.

De igual manera, exigen a Muface que, tras la salida de DKV del concierto, se garantice la continuidad asistencial hasta que se formalice el nuevo convenio, dado que la actual prórroga concluye el 31 de marzo y que se abra un periodo extraordinario para el cambio de entidad.

«Seguiremos vigilando el desarrollo del nuevo concierto para evitar que se vea mermada la atención sanitaria», recalcan desde el sindicato, a la vez que animan a los mutualistas a seguir denunciando las situaciones de falta de atención sanitaria.