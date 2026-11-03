Libeen refuerza su equipo directivo y renueva su plataforma para acelerar el acceso a la vivienda en España

La plataforma pionera en Smarthousing o alquiler con opción a compra Libeen ha anunciado este lunes el refuerzo estratégico de su cúpula directiva mediante la incorporación de ejecutivos internacionales, así como el lanzamiento de su nueva identidad de marca y una plataforma web renovada.

Libeen ha configurado un comité ejecutivo que reforzará la estructura organizativa bajo la dirección de José Manuel Cartes como consejero delegado y Sofía Iturbe como directora de Operaciones. La compañía incorpora a Rocío Lozano como Directora Financiera, procedente de la dirección general en banca de inversión global en Nueva York y Londres; a Selina Neira para el departamento Legal, tras su trayectoria como máxima responsable legal en grandes firmas inmobiliarias y de gestión de activos; a Rafael Casuso como Chief Product & Technology Officer (CPTO), experto en Inteligencia Artificial con más de 20 años de experiencia escalando compañías tecnológicas; y a Rocio Reyes como Jefa de Marketing, quien liderará la estrategia de crecimiento y posicionamiento de marca.

Estas incorporaciones coinciden con el despliegue de una nueva imagen de marca y un portal digital completamente rediseñado para hacer frente a las barreras de acceso a la propiedad en España. En el mercado residencial actual, la exigencia bancaria tradicional de aportar un 30% del valor del inmueble entre entrada e impuestos representa un muro insalvable de entre 50.000 y 60.000 euros de ahorro previo, motivo por el cual el 47% de los jóvenes de entre 26 y 34 años continúa viviendo con sus padres a pesar de contar con solvencia e ingresos mensuales estables.

El modelo de Libeen permite a los usuarios seleccionar cualquier vivienda del mercado libre con precios comprendidos entre los 150.000 y los 500.000 euros a través de un esquema financiero accesible y transparente. Gracias al sistema de Smart Housing, la aportación inicial exigida se reduce a tan solo un 7% del valor del inmueble, al tiempo que cerca del 30% de cada cuota mensual de alquiler se destina automáticamente a un fondo de capitalización. En un plazo flexible de tres a siete años, el cliente acumula el ahorro necesario para formalizar la compra, habiendo logrado el 100% de los usuarios que completan el itinerario la concesión de su hipoteca definitiva.

«No estamos ante un problema de falta de capacidad de pago de los jóvenes, sino de un sistema financiero y residencial obsoleto que exige ahorros iniciales desproporcionados», señala José Manuel Cartes, consejero delegado de Libeen. «En Libeen creemos que pagar un alquiler no debería ser una condena a no poder comprar nunca. Con la incorporación de este equipo directivo de primer orden y el despliegue de nuestra nueva plataforma digital, consolidamos la capacidad técnica, la solvencia y la estructura necesaria para convertir el alquiler en una vía real y directa hacia la propiedad para miles de personas».