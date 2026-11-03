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Libeen refuerza su equipo directivo y renueva su plataforma para acelerar el acceso a la vivienda en España

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La plataforma pionera en Smarthousing o alquiler con opción a compra Libeen ha anunciado este lunes el refuerzo estratégico de su cúpula directiva mediante la incorporación de ejecutivos internacionales, así como el lanzamiento de su nueva identidad de marca y una plataforma web renovada.

Libeen ha configurado un comité ejecutivo que reforzará la estructura organizativa bajo la dirección de José Manuel Cartes como consejero delegado y Sofía Iturbe como directora de Operaciones. La compañía incorpora a Rocío Lozano como Directora Financiera, procedente de la dirección general en banca de inversión global en Nueva York y Londres; a Selina Neira para el departamento Legal, tras su trayectoria como máxima responsable legal en grandes firmas inmobiliarias y de gestión de activos; a Rafael Casuso como Chief Product & Technology Officer (CPTO), experto en Inteligencia Artificial con más de 20 años de experiencia escalando compañías tecnológicas; y a Rocio Reyes como Jefa de Marketing, quien liderará la estrategia de crecimiento y posicionamiento de marca.

Estas incorporaciones coinciden con el despliegue de una nueva imagen de marca y un portal digital completamente rediseñado para hacer frente a las barreras de acceso a la propiedad en España. En el mercado residencial actual, la exigencia bancaria tradicional de aportar un 30% del valor del inmueble entre entrada e impuestos representa un muro insalvable de entre 50.000 y 60.000 euros de ahorro previo, motivo por el cual el 47% de los jóvenes de entre 26 y 34 años continúa viviendo con sus padres a pesar de contar con solvencia e ingresos mensuales estables.

El modelo de Libeen permite a los usuarios seleccionar cualquier vivienda del mercado libre con precios comprendidos entre los 150.000 y los 500.000 euros a través de un esquema financiero accesible y transparente. Gracias al sistema de Smart Housing, la aportación inicial exigida se reduce a tan solo un 7% del valor del inmueble, al tiempo que cerca del 30% de cada cuota mensual de alquiler se destina automáticamente a un fondo de capitalización. En un plazo flexible de tres a siete años, el cliente acumula el ahorro necesario para formalizar la compra, habiendo logrado el 100% de los usuarios que completan el itinerario la concesión de su hipoteca definitiva.

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José Manuel Cartes, consejero delegado de Libeen, y Sofía Iturbe, directora de Operaciones.

«No estamos ante un problema de falta de capacidad de pago de los jóvenes, sino de un sistema financiero y residencial obsoleto que exige ahorros iniciales desproporcionados», señala José Manuel Cartes, consejero delegado de Libeen. «En Libeen creemos que pagar un alquiler no debería ser una condena a no poder comprar nunca. Con la incorporación de este equipo directivo de primer orden y el despliegue de nuestra nueva plataforma digital, consolidamos la capacidad técnica, la solvencia y la estructura necesaria para convertir el alquiler en una vía real y directa hacia la propiedad para miles de personas».

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