Grupo Tello Alimentación convierte la formación en oportunidades de empleo para el talento joven

Grupo Tello Alimentación refuerza su apuesta por el talento joven a través de un modelo de formación que busca facilitar la incorporación de nuevas generaciones al mercado laboral y ofrecer oportunidades de desarrollo profesional en sus propios centros.

Durante el curso 2025/2026, 51 estudiantes realizaron prácticas en los diferentes centros de Grupo Tello, de los que 14 se han incorporado posteriormente a la plantilla, un 27,5 %. En la planta de Tello en Totanés, donde se formaron 37 jóvenes, fueron 13 las incorporaciones, más de un 35 %. El programa se extiende también a otros centros del Grupo, como Frial, Miteca, Hemosa y Eurocentro de Carnes, ampliando las oportunidades de formación y empleo para las nuevas generaciones y favoreciendo su desarrollo profesional en sus propios entornos.

La incorporación de jóvenes contribuye a impulsar el relevo generacional y a conectar la formación académica con las necesidades reales del entorno profesional, manteniendo además una relación directa con los centros educativos y acercando a los nuevos profesionales las oportunidades del sector de la alimentación.

Raúl Urdiales, director de Recursos Humanos de Grupo Tello Alimentación, señala: “Las prácticas son una oportunidad para que los jóvenes conozcan de primera mano nuestra compañía y puedan desarrollar sus conocimientos en un entorno profesional. Para nosotros también representan una vía para descubrir talento e incorporar nuevos profesionales a nuestros equipos. Queremos que quienes comienzan su trayectoria con nosotros encuentren oportunidades para seguir creciendo dentro de Grupo Tello”.

Con iniciativas como esta, Grupo Tello Alimentación refuerza su papel como generador de empleo joven y como motor de desarrollo profesional en sus centros, contribuyendo a generar oportunidades en el entorno rural y favoreciendo el arraigo de las nuevas generaciones en sus lugares de origen.