La mitad de las «ayudas» anunciadas por Puente para las víctimas de Urda son anticipos de sus indemnizaciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla 30 millones de euros. Sin embargo, la mitad de ese dinero va destinado sólo a anticipar las indemnizaciones de los seguros que, al igual que ocurrió con Adamuz, sólo contemplan algo más de 72.121 euros por fallecimiento.

De hecho, el Ejecutivo adelantará el dinero puesto que las víctimas y familiares de fallecidos en otras tragedias como el descarrilamiento de Adamuz o los incendios de Madrid y Ávila todavía no han sido indemnizados como corresponde.

Por otro, en los supuestos de lesiones corporales, las ayudas se estructuran por niveles de gravedad, con importes que van desde algo más de 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta más de 84.141 euros en las lesiones de máxima gravedad. De nuevo, las cifras son las mismas para el anticipo del seguro.

Según ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, el paquete de 15 millones para ayudas directas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, estarán exentas de tributación y se abonarán en un único pago en concepto de ayudas inmediatas a las víctimas y adelanto de las indemnizaciones de los seguros de accidente.

Puente asimila las bajas de Urda a los accidentes laborales

Puente también ha anunciado este martes que los trabajadores afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) contarán con una protección especial de la Seguridad Social, de manera que las bajas laborales por incapacidad temporal (IT) derivadas del siniestro tendrán la consideración excepcional de accidente de trabajo a efectos económicos.

Esta medida permitirá a los afectados cobrar la prestación correspondiente desde el primer día de baja y con una cuantía superior a la fijada habitualmente para contingencias comunes, ha explicado el ministro de Transportes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Asimismo, dentro del paquete de ayudas para víctimas y familiares del accidente aprobado hoy por el Consejo de Ministros, Puente ha indicado que las pensiones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia, así como la prestación económica por incapacidad permanente parcial vinculadas al siniestro, se calcularán como prestaciones derivadas de accidente de trabajo siempre que resulte más ventajoso para los beneficiarios.