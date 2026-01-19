Las aseguradoras que cubren los seguros obligatorios de viajeros a Iryo y Renfe, AIG y Everest, contemplan una indemnización de sólo 72.200 euros por fallecimiento tras el trágico accidente de este domingo en Adamuz (Córdoba). Por el momento las víctimas mortales ascienden a 40 y, por lo tanto, el montante a indemnizar únicamente por fallecidos ascendería a casi tres millones de euros.

Asimismo, actualmente se han contabilizado 152 heridos. En ese caso, si son lesiones corporales, el baremo de estos seguros establece rangos que van de primera a decimocuarta categoría y cuyas indemnizaciones van desde los 84.141,70 euros hasta los 2.404,04 euros.

Este baremo se actualizó en julio de 2014, apenas un año después del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, donde 80 personas perdieron la vida y 114 resultaron heridas.

Cabe recordar que, además del seguro obligatorio de viajeros, también puede entrar en juego en una tragedia de este tipo el de responsabilidad civil, tras dirimir las causas y responsables del accidente. Por ejemplo, en el caso de accidente de Angrois, las compañías QBE y Allianz, aseguradoras de Renfe y Adif, tuvieron que asumir 25 millones de euros de indemnización por la responsabilidad civil.

Descartan cobertura del Consorcio

Este seguro, que existe en España desde 1929 y que se rige por un Real-Decreto de 1989, debe acompañar a todos los viajes en transporte público colectivo que se produzcan, tanto urbanos como interurbanos. Tiene por finalidad indemnizar a los viajeros o los beneficiarios del viajero, cuando sufran daños corporales en accidentes que tengan en un medio de transporte público colectivo de personas.

Preguntada por el papel del seguro en este accidente, la presidenta de Unespa, Mirenchu del Valle, ha lamentado el «trágico» resultado del accidente «con tantos fallecidos y lesionados», pero ha descartado que el Consorcio de Compensación de Seguros funcione en este caso, puesto que se trata de un riesgo que no suele cubrir.

«El seguro acompaña a todos los viajeros en el transporte en España con la compra de su billete. Se compra sin darse cuenta el seguro obligatorio de viajeros y ese seguro estable indemnizaciones para caso de muerte o de lesiones», ha comentado.

Así, en el caso de la indemnización de Iryo, es AIG la aseguradora encargada de responder a través de este seguro obligatorio, mientras que en el de Renfe es Everest.