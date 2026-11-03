Récord de 107,4 billones de wones de beneficio para Samsung en un trimestre y aun así su división de móviles Galaxy y redes encadena dos trimestres en pérdidas

Samsung Electronics logró un beneficio operativo de 107,4 billones de wones entre julio y septiembre de 2026, el mejor de su historia. Su división de móviles y redes, la de los Galaxy, perdió en cambio 0,6 billones de wones. Son 600.000 millones, según los resultados que la empresa publicó el 29 de octubre.

Para esa división es el segundo trimestre seguido en pérdidas. Entre abril y junio ya había perdido 0,7 billones de wones. En el primer trimestre del año había ganado 2,8 billones, y en el tercero de 2025, 3,6 billones.

El récord llega de la memoria

La compañía facturó 195,3 billones de wones en el trimestre, otro máximo y un 14 % más que en el anterior. Su nota oficial de resultados la presenta como «la primera empresa tecnológica del mundo» en superar los 100 billones de beneficio operativo trimestral.

Casi todo ese dinero sale de los chips. La división Device Solutions agrupa la memoria, el diseño de procesadores y la fundición. Ingresó 147,1 billones de wones y ganó 106,5 billones.

El motor fue la memoria HBM4, la que se monta junto a los aceleradores de inteligencia artificial. También crecieron los discos SSD para servidores. Según la nota, la demanda de los servidores elevó los precios de la memoria en todas las aplicaciones.

Los Galaxy venden más

Samsung llama MX (Mobile eXperience) a su negocio de móviles. Presenta sus cuentas junto al de equipos de red para operadoras. Entre los dos ingresaron 37,7 billones de wones, más que en el segundo trimestre y que un año antes.

La empresa atribuye esa subida a los nuevos modelos de gama alta, «incluidos los plegables». El problema está en el margen, porque el beneficio cayó frente a 2025 por «presiones de costes». La nota no dice cuáles.

En el segundo trimestre la explicación fue más concreta. Aquella nota de julio hablaba de un coste elevado de los componentes en toda la industria. Y eso pese a las buenas ventas del Galaxy S26 y de la gama Galaxy A.

La parte de redes tampoco ayudó. Samsung reconoce que ganó menos por vender menos en Norteamérica y menos software de alto margen.

Fold8: un 45 % más

Las pérdidas llegan en plena buena racha de los plegables. Samsung presentó el 22 de julio en Londres el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Fold8 y el Flip8. Los puso a la venta el 7 de agosto.

Según la nota de lanzamiento, las reservas superaron en más de un 30 % a las de la generación anterior. El Fold8 pesa 201 gramos y es el Fold más ligero que ha hecho la marca.

En Europa, el Fold8 y el Fold8 Ultra vendieron juntos un 45 % más que el Fold7 en sus primeras nueve semanas. Lo cuenta un comunicado de Samsung en Reino Unido del 22 de octubre. Las búsquedas de sus plegables en Google crecieron más de un 260 % en septiembre, también en España.

Presentación oficial del Galaxy Z Fold8 Ultra y el Galaxy Z Fold8. Vídeo: Samsung España

Aquí el Fold8 ya arrasó en reservas antes de llegar a las tiendas. Eso sí, Samsung también subió el precio de sus plegables con esta generación.

Navidad con el S26

Para el cuarto trimestre, Samsung confía en la temporada alta de fin de año. Empujará la serie Galaxy S26, el Galaxy Z Fold8 Ultra y el Z Fold8, además de otros productos de su ecosistema.

A la vez, buscará «mitigar los riesgos de rentabilidad» con más eficiencia en todos sus procesos. Para 2027 se marca tres prioridades: vender más gama alta para cada tipo de cliente, mejorar el hardware y el formato de sus equipos y frenar la caída del beneficio.

Samsung Display, su filial de pantallas, espera un 2027 de demanda débil. Quiere que los paneles premium, como los de los plegables, pesen más en sus ventas.

Móviles y redes, mezclados

Samsung no publica cuánto gana o pierde solo con los Galaxy. Los 0,6 billones de pérdida suman móviles y equipos de red. Como la propia nota admite que las redes empeoraron, no se sabe qué parte corresponde a cada negocio.

Tampoco detalla qué componentes encarecieron sus teléfonos ni cuánto pagó por ellos. Sus notas sugieren una relación entre el auge de la memoria para IA y los márgenes de los Galaxy, pero no la cuantifican. El contexto sí es conocido: los centros de datos están dejando menos memoria para los móviles.

Queda por ver si la campaña de Navidad basta para volver a beneficios. A finales de enero de 2027, el consejo de administración fijará además la nueva política de retribución al accionista.

Los resultados del tercer trimestre de 2026 se han publicado en la sala de prensa de Samsung Electronics.

Crédito de la imagen: Samsung Electronics.