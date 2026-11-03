Máxima preocupación en Mallorca: un joven de 25 años desaparece y moviliza un amplio dispositivo de búsqueda en Calvià

La desaparición de un joven de 25 años en Calvià (Mallorca) ha provocado un amplio despliegue de emergencia. Decenas de efectivos de la Guardia Civil, Policía Local, Bombers de Mallorca y Protección Civil participan en el dispositivo para tratar de localizar a Wilmar Andrés R.C., desaparecido desde el pasado domingo.

La búsqueda se ha intensificado durante las últimas horas en los alrededores de Portals Vells, donde fue visto por última vez. Su paradero sigue siendo desconocido y los equipos de emergencia trabajan para encontrar alguna pista que permita dar con él.

La desaparición fue denunciada este lunes en el cuartel de la Guardia Civil de Son Bugadelles. Desde entonces, los investigadores han organizado diferentes batidas por la zona en la que se perdió su rastro, tratando de reconstruir sus últimos movimientos.

El operativo cuenta con importantes medios de búsqueda. A los agentes desplegados sobre el terreno se han incorporado el servicio marítimo de la Guardia Civil y un helicóptero ‘el Cuco’, con el objetivo de ampliar el rastreo tanto por tierra como por mar.

Según la información difundida por SOS Desaparecidos, Wilmar Andrés tiene 25 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de complexión atlética, tiene el pelo moreno y los ojos negros. Desde SOS Desaparecidos solicitan la colaboración ciudadana para intentar localizar al joven. Cualquier información, por pequeña que parezca, puede resultar fundamental para avanzar en la búsqueda y ayudar a esclarecer su paradero.

Asimismo, se pide a la población que comparta y difunda esta noticia a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería para conseguir que la alerta llegue al mayor número de personas posible. Una publicación compartida puede ayudar a que alguien reconozca al joven o aporte una pista importante.

Las personas que hayan visto a Wilmar Andrés o dispongan de información sobre sus últimos movimientos pueden ponerse en contacto con SOS Desaparecidos en el teléfono 868 286 726 o a través del correo electrónico [email protected].

Se ruega máxima difusión. Cualquier ayuda ciudadana puede ser clave para encontrar a Wilmar Andrés.