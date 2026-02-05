La cuesta de enero ha arrancado este 2026 con un repunte extraordinario de ejecuciones por impagos derivados de las compras navideñas, una tendencia que se consolida año tras año pero que en esta ocasión ha alcanzado niveles récord. Según los últimos datos del Banco de España, la morosidad del crédito al consumo ha crecido un 11% interanual, impulsada por los microcréditos y las tarjetas de crédito utilizadas durante las fiestas. El resultado es un escenario en el que miles de familias empiezan el año enfrentándose a embargos inmediatos por deudas que, en muchos casos, se acumularon en apenas tres semanas.

El fenómeno tiene explicación. El coste de la vida aumentó un 3,3% en el último ejercicio, según el INE, mientras que la tasa de ahorro de los hogares cayó a mínimos no vistos desde 2008. Este cóctel ha hecho que cada vez más consumidores recurran a financiación rápida para costear regalos, cenas familiares, viajes y compras aplazadas. El problema aparece en enero, cuando los bancos y financieras activan los mecanismos de recuperación y convierten esos contratos en títulos no judiciales ejecutables. Esto permite iniciar embargos sin necesidad de una sentencia, lo que acelera la presión sobre la economía doméstica.

Es precisamente en este punto donde despachos especializados están detectando un cambio notable. Ángel Sánchez, letrado y socio de Asoban Abogados, explica que este año se percibe “una reactivación masiva de ejecuciones por créditos de pequeño importe que, acumulados, terminan generando un efecto devastador en los hogares”. Según detalla, “en muchos casos hablamos de contratos firmados en póliza o de microcréditos que se activaron en diciembre y que, al no pagarse en enero, permiten a la entidad iniciar una ejecución directa contra cuentas, nóminas o devoluciones de Hacienda y Seguridad Social”.

Menor renta disponible de los hogares

Sánchez subraya que el problema no es solo jurídico, sino estructural. “Las entidades financieras están endureciendo sus sistemas de control y acelerando la fase ejecutiva para mejorar ratios internos. El consumidor medio no es consciente de que un simple crédito de 300 o 600 euros puede ofrecer al banco herramientas para embargar de forma prácticamente inmediata si detecta impago.” Y añade que este enero “ha sido especialmente intenso debido al descenso de la renta disponible y al mayor uso de tarjetas en diciembre”.

Más allá del despacho, los organismos oficiales confirman lo que se está viendo en la calle. Las estadísticas del Banco de España muestran que el crédito rápido y los micropréstamos crecieron un 18% en noviembre y diciembre, en su mayor parte destinados a consumo inmediato. Por su parte, asociaciones de crédito al consumo estiman que uno de cada cuatro préstamos concedidos desde el Black Friday hasta Reyes corresponde a financiación de compras navideñas.

A ello se suma otro dato significativo: según el Observatorio Español del Crédito al Consumo, el 62% de los hogares que financiaron compras navideñas lo hicieron con más de un instrumento de crédito simultáneo, combinando tarjeta, microcrédito y financiación de comercio. Esto multiplica el riesgo de impago y acelera las ejecuciones en enero, cuando se acumulan los vencimientos.

El problema aparece cuando estas deudas, aparentemente pequeñas, se transforman en una bola imposible de detener. Los títulos no judiciales firmados en póliza o mediante contrato digital permiten a la entidad activar la vía ejecutiva tras un requerimiento, y enero se convierte así en el mes con más procedimientos abiertos del año. Fuentes del sector bancario admiten a este periódico que las ejecuciones por microcréditos se han duplicado desde 2020, especialmente en hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales.

A nivel judicial, los datos van en la misma línea. Según cifras recientes del Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones de título no judicial aumentaron un 14% en el último trimestre, con enero como mes de mayor actividad. Y la Comisión Europea, en su último informe semestral, advierte de que España es uno de los países de la UE donde más crece la financiación de alto riesgo ligada a consumo navideño.

El impacto territorial también es desigual. En comunidades con mayor actividad comercial, como Madrid o Cataluña, el incremento ha sido especialmente acusado. La presión inflacionaria, el encarecimiento de la alimentación y la energía y el aumento de los tipos de interés han hundido la capacidad de ahorro. La consecuencia directa es que la financiación de consumo, que en diciembre parecía la solución rápida, se convierte ahora en un lastre que exige respuestas inmediatas.

Atención a los microcréditos rápidos

Otro factor clave es la opacidad de algunos contratos, en especial los vinculados a tarjetas revolving y microcréditos ofrecidos por entidades no bancarias. Las TAE reales pueden superar el 200%, lo que provoca que muchos consumidores no puedan asumir el pago tras el periodo de gracia navideño. En estos casos, la vía ejecutiva se convierte en el camino prioritario para recuperar la deuda.

El resultado es un inicio de año en el que miles de hogares se ven afectados por embargos sobre cuentas bancarias, nóminas, saldos retenidos, devoluciones de Hacienda e incluso ayudas públicas. Y la tendencia apunta a empeorar. Las proyecciones del sector financiero señalan que la morosidad del crédito al consumo seguirá aumentando en el primer semestre de 2026, impulsada por la inflación persistente y la caída del poder adquisitivo.

A esto se suma un elemento adicional: el último informe del BCE advierte que España será uno de los países donde más presión ejercerán los bancos para mejorar los ratios de solvencia mediante la recuperación agresiva de deuda de consumo. Es decir, más ejecuciones y más rapidez en activarlas. La advertencia final de economistas y juristas coincide: enero se ha consolidado como el mes más crítico para la estabilidad financiera de los hogares, y el auge de la vía ejecutiva demuestra que el consumo financiado durante la Navidad empieza a tener efectos más serios y más rápidos que nunca.