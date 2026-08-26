Airbus amenaza con congelar las jubilaciones y prejubilaciones pactadas con los trabajadores si continúan con la huelga

La última reunión en el SIMA entre los sindicatos y Airbus ha acabado con un tono más duro por parte de la compañía, principalmente, por el inicio de la huelga indefinida. En concreto, en este encuentro Airbus ha amenazado con congelar las jubilaciones y prejubilaciones pactadas con los trabajadores si se continúa con el conflicto laboral.

Así, a través de Carmen Maja, directora mundial de Recursos Humanos (CHRO) de Airbus, la compañía ha advertido de que paralizará las prejubilaciones y jubilaciones pactadas mientras se mantenga la huelga indefinida. Principalmente, estas salidas requieren el acuerdo entre Airbus y el trabajador y están vinculadas a un contrato de relevo, por lo que la medida afectaría a los procesos de renovación de plantilla previstos en la compañía, aunque no supondría despidos.

De hecho, durante la última reunión en el SIMA, Maja también ha alertado que «de no alcanzarse un acuerdo en esa reunión, al término de la misma se iban a implementar varias medidas de manera inmediata». Entre estas medidas ha destacado que se encontraría la retirada de paquetes de trabajo para España, la suspensión de contratos industriales y la congelación de las nuevas contrataciones.

«Carmen Maja ha advertido de que la empresa Airbus retirará carga de trabajo de España, paralizará nuevas contrataciones y frenará contratos de nuevos proyectos con efecto inmediato si continúa el conflicto laboral», han asegurado fuentes cercanas a la situación.

Los trabajadores de Airbus ya han iniciado este martes, 25 de agosto, la huelga indefinida en la planta de Getafe, después de que la plantilla votara este lunes a favor de comenzar los paros. La huelga se extenderá en septiembre a otros centros de Airbus en España, como el de Cádiz.

Airbus ya apartó a Antonio Lasaga como director de Recursos Humanos en España

Además, Airbus ha apartado recientemente a Antonio Lasaga como director de Recursos Humanos en España en medio de las negociaciones con los trabajadores. El resultado de este cambio es que Antonio Lasaga pasará a ocupar la misma posición en China, tras más de 10 años al frente de esta dirección en territorio nacional.

Asimismo, Airbus España ha nombrado a Soledad Muñoz para sustituirle como nueva directora de Recursos Humanos, en pleno conflicto laboral del fabricante en el país, y con el inicio de una huelga indefinida desde el 24 de agosto convocada por los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL.

Con amplia trayectoria dentro de la firma europea, Muñoz ostentaba hasta ahora el mismo cargo en Air Power, una de las líneas de negocio de la división de Defense and Space en la multinacional.