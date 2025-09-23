Rafa Nadal denuncia un intento de estafa con su imagen y su voz: «Tened cuidado…»

Rafa Nadal ha denunciado este martes que están utilizando su imagen y su voz generada a través de Inteligencia Artifical, para llevar a cabo «publicidad engañosa». En los vídeos se le atribuyen al español consejos o propuestas de inversión que no ha realizado. «Hola a todos. Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario», comenzaba diciendo el ganador de 22 Grand Slams.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Nadal comentó que ha detectado junto a su equipo que «circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz».

«En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa. Por favor, tened cuidado: yo no he realizado ni respaldo este tipo de mensajes. Gracias a todos por la atención y el apoyo», finaliza el ex tenista español en el texto publicado en sus redes sociales.

La IA es cada vez más peligrosa. Esta práctica ya ha sido utilizada con otros famosos como Rosalía, Tom Hanks o Taylor Swift, entre otros. Rafa Nadal ha utilizado su alcance en su cuenta oficial de X para alertar a la gente de que han suplantado su identidad, generado una figura que imita su imagen y su voz para engañar a los aficionados con consejos sobre inversiones que él no ha realizado.