Paco Buyo estalla contra Podemos y PSOE por quitar los campos de fútbol de los colegios: «¡Parques para hacer botellones!»

Podemos y PSOE están recibiendo duras críticas después de plantear la prohibición del fútbol en los patios de colegio porque consideran que es «un deporte tóxico» y al mismo tiempo discriminatorio entre niños y niñas. Angie Roselló, portavoz de Unidas Podemos, y Antonio Lorenzo, portavoz del PSOE, en Sant Antoni (Ibiza) son los impulsores de una polémica iniciativa que está dando mucho que hablar y que también ha indignado a Paco Buyo, ex portero del Real Madrid que ha estallado en El Chiringuito.

Un periodista del programa dirigido por Joan Pedrerol informaba sobre la noticia, contando que quieren quitar los campos de fútbol para poner espacios verdes, parques, etc. Justo en ese momento, Paco Buyo no pudo contenerse y gritaba: «¡Para hacer botellones! ¡Lo van a hacer verde para hacer botellones, deporte no». Al que fuera guardameta, ahora comentarista en el espacio de Mega, no le ha gustado nada esa propuesta de Unidas Podemos y PSOE, y no es el único.

Santi Cañizares también ha querido dar su opinión al respecto dando un repaso a los propulsores de esta ridícula idea y especialmente a Angie Roselló. «No se da cuenta esta señora de que donde hay más conflicto es en la política, mucho más que en cualquier deporte. A ti sí que habría que prohibirte ser un cargo público», comenzó opinando en El Partidazo de Cope. Pero fue más allá, recordando a la política que «las mujeres son campeonas del Mundial», refiriéndose al título conseguido por la selección española femenina.

La ridícula medida de Podemos y PSOE

El que fuera guardameta del Real Madrid o del Valencia, entre otros equipos, no se achanta ante nadie y se caracteriza por ser claro a la hora de opinar, de ahí que Cañizares no haya podido evitar lanzar este zasca a Angie Roselló, a Unidas Podemos y al PSOE. «Tradicionalmente, los campos de fútbol ocupan hasta el 80% del patio, ocupando el centro y siendo utilizados mayoritariamente por los niños, mientras que las niñas quedan relegadas a los márgenes», ha indicado la podemita Roselló, quien cree que las chicas sufren discriminación del patriarcado desde muy pequeñas.