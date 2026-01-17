El líder del PSOE de Galicia se pinta las uñas de azul en apoyo a Borja Iglesias: «Ante los ataques, más respeto»

José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSOE en Galicia, se ha pintado las uñas de azul como gesto de apoyo a Borja Iglesias, futbolista del Celta de Vigo, que fue insultado en el último partido de su club en Sevilla con mensajes homófobos. El Celta pidió apoyar a Borja Iglesias con el gesto de pintarse las uñas y Besteiro ha hecho eso en sus redes sociales.

«Las uñas pintadas no atacan. No insultan. Lo que ataca es el odio. Lo que insulta es la intolerancia. Ante los ataques, más respeto. Ante la impunidad de quienes se creen con derecho a señalar e insultar, más solidaridad. Listos para apoyar al Celta de Vigo y a Borja este domingo», escribió, en gallego, José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSOE en Galicia.

El político que llevó al PSOE a su peor resultado histórico en esta región se sumó así a la iniciativa del Celta, que ha pedido que en el encuentro del domingo ante el Rayo Vallecano, sus aficionados se pinten la uña de azul en apoyo a Borja Iglesias. Lo hacen porque el futbolista suele llevar las uñas pintadas y al Celta no se le ocurrió mejor idea que esa.

Todo viene porque Borja Iglesias fue insultado en Sevilla el pasado lunes, cuando le llamaron «maricón de mierda». «A ver si te mueres», también le soltó un aficionado del Sevilla tras la victoria del Celta en el Pizjuán. El delantero gallego se ha hecho famoso en los últimos años por mostrarse en numerosas ocasiones su compromiso en la lucha contra la homofobia, el racismo, el machismo y otras causas.

Por ejemplo, en su etapa en el Betis sufrió insultos en redes sociales tras aparecer en un entrenamiento con las uñas pintadas de negro, de ahí que muchos intenten atacar al delantero por ello, como en su día hicieron algunos criticándole por llevar bolso a una boda.

Ahora, el líder del PSOE se suma a la iniciativa del Celta y se apunta a la foto con unas uñas pintada de azul para apoyar a Borja Iglesias.