El Celta pide a sus aficionados que se pinten las uñas en apoyo a Borja iglesias

Borja Iglesias recibió insultos lamentables e inaceptables en su última visita a Sevilla con el Celta, un vídeo que ha dado mucho que hablar por esos ataques homófobos que sufrió el reivindicativo delantero del Celta de Vigo. Ahora, su club va más allá y como señal de apoyo a su jugador ha pedido a sus aficionados que vayan a Balaídos con las uñas pintadas el próximo domingo para el partido contra el Rayo Vallecano, una iniciativa compartida por la entidad celeste a través de sus redes sociales.

«A ver si te mueres, maricón de mierda», escuchó Borja Iglesias en el Sánchez Pizjuán tras la victoria del Celta frente al Sevilla. El ariete esperaba a un amigo y saludaba a algunos aficionados en los aledaños del estadio hispalense cuando recibió esos insultos que denunció el mismo tirando de ironía: «Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca».El Celta emitió un comunicado denunciando y lamentando esos gritos y días después ha dado un paso más, animando a su afición a acudir al estadio de Balaídos con las uñas pintadas, sumándose y compartiendo una iniciativa de la peña celtista Carcamäns Celestes. «Celtista, este domingo… ¡al estadio con las uñas pintadas!», escribió el Celta en su cuenta de X (antes Twitter).

Contade con nós, @CarcamansCeles 💅 Celtista, este domingo… ao estadio coas unllas pintadas! pic.twitter.com/w8B9NKkCrk — Celta (@RCCelta) January 15, 2026

El reivindicativo Borja Iglesias

Un Borja Iglesias que ha mostrado en numerosas ocasiones su compromiso en la lucha contra la homofobia, el racismo, el machismo y otras causas. En su etapa en el Betis sufrió insultos en redes sociales tras aparecer en un entrenamiento con las uñas pintadas de negro, de ahí que muchos intenten atacar al delantero por ello, como en su día hicieron algunos criticándole por llevar bolso a una boda.

Hace unos años, el gallego lanzó una campaña contra la discriminación por orientación sexual en sus redes sociales. El futbolista publicaba un vídeo de una simulación en la que él estuviese siendo insultado por su condición de heterosexual, algo que siempre sucede al contrario en la realidad. Además, añadió el siguiente mensaje: «En 2022 la cifra de agresiones contra la orientación sexual se ha incrementado un 70%. A mí no me agreden por ser heterosexual. Por eso, más que nunca, #muchoorgullo».

Meses atrás, el Panda también dio mucho que hablar por su defensa de Palestina, llegando a justificar lo que ocurrió en la Vuelta a España y comparándolo con el fútbol. «Me gusta luchar por cosas que creo que se pueden mejorar. Siempre he sido muy reivindicativo, creo que hay que ser muy consciente de lo que podemos ayudar», decía. Incluso se atrevió a mandar un mensaje de cara a los partidos que jugaría después España en ese parón de selecciones frente a Georgia y Bulgaria: «Si ayuda, ojalá que cuando vaya a chutar a portería, salga alguien con una bandera de Palestina y anulen el gol», declaró el delantero del Celta.