Borja Iglesias estalla con ironía tras ser insultado en Sevilla: «A ver si te mueres, maricón de mierda”

Borja Iglesias, ex jugador del Real Betis, volvía al Sánchez Pizjuán pero esta vez lo hacía con la camiseta del Celta de Vigo. El conjunto gallego venció a domicilio por 0-1 al cuadro local, cuyos aficionados cargaron contra el delantero una vez finaliado el encuentro. Cuando los jugadores ya iban entrando al autobús, el ‘Panda’ se paró a saludar a algunos aficionados y conocidos, y tuvo que escuchar insultos homófobos lamentables a los que reaccionó después en sus redes sociales.

De sobra es conocida la rivalidad entre el Sevilla FC y el Real Betis en la capaital hispalense, pero esos gritos y esos ataques son intolerables y los autores de los insultos podrían ser sancionados gravemente si llegan a ser identificados. Y es que circula un vídeo en el que se escucha perfectamente todo lo que le dijeron al siempre reivindicativo Borja Iglesias, que estaba escoltado por miembros de seguridad. «A ver si te mueres. Maricón de mierda, tus muertos. Vete a tu casa, perro. Píntate las uñas. Verdiblanco, hijo de puta», se escucha.

💥🤬 Graves insultos homófobos a Borja Iglesias tras el Sevilla – Celta. 🗯️ “A ver si te mueres. Maric*n de mierda” 👕 El jugador había ido a darle una camiseta a un amigo que le esperaba fuera del estadio.#ZonaMixta pic.twitter.com/zq9jnN5Zdx — Zona Mixta (@ZonaMixta__) January 12, 2026

Un Borja Iglesias que después quiso reprochar lo ocurrido y denunciarlo en sus redes sociales, donde tiró de ironía. «Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca», comentaba el ariete del Celta. Hace unos años, el gallego lanzó una campaña contra la discriminación por orientación sexual en sus redes sociales. El futbolista publicaba un vídeo de una simulación en la que él estuviese siendo insultado por su condición de heterosexual, algo que siempre sucede al contrario en la realidad. Además, añadió el siguiente mensaje: «En 2022 la cifra de agresiones contra la orientación sexual se ha incrementado un 70%. A mí no me agreden por ser heterosexual. Por eso, más que nunca, #muchoorgullo».

Meses atrás, el Panda también dio mucho que hablar por su defensa de Palestina, llegando a justificar lo que ocurrió en la Vuelta a España y comparándolo con el fútbol. «Me gusta luchar por cosas que creo que se pueden mejorar. Siempre he sido muy reivindicativo, creo que hay que ser muy consciente de lo que podemos ayudar», decía.

Incluso se atrevió a mandar un mensaje de cara a los partidos que jugaría después España en ese parón de selecciones frente a Georgia y Bulgaria: «Si ayuda, ojalá que cuando vaya a chutar a portería, salga alguien con una bandera de Palestina y anulen el gol», declaró. Borja Iglesias siempre ha sido un jugador diferente, con personalidad y capaz de publicar fotos llevando un bolso o con las uñas pintadas. Pese a los ataques, defiende que cada uno haga lo que quiera siempre que no haga daño a nadie, y quizás muchos de los insultos que reciba lleguen por esa razón, pero va a seguir defendiendo sus ideas.