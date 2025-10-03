Pipi Estrada nos trae sus notas de la semana poniendo un especial énfasis en los éxitos del Atlético de Madrid y Marc Márquez en los últimos días. El periodista asturiano celebra las dos goleadas de los chicos de Simeone, así como el noveno título mundial del piloto ilerdense. En el otro lado de la bajara, encontramos un suspenso rotundo a Lamine Yamal, quien está récords de precocidad también en lo negativo con un entorno que poco o nada le está ayudando.