Así está la calculadora de la Champions para los equipos españoles

La fase liga de la Champions League traspasó su ecuador tras la conclusión de la quinta jornada. Los equipos españoles ya empiezan a sacar su calculadora para hacer las cuentas para meterse en la siguiente ronda de la Champions, ya sea entre los ocho mejores o en el playoff. El Real Madrid es el que mejor lo tiene, ya que actualmente es cuarto con 12 puntos. Aunque el Atlético también depende de sí mismo tras su victoria frente al Inter de Milán.

Después de su triunfo sufrido en Grecia frente a Olympiacos, el Real Madrid se vuelve a meter entre los ocho primeros. Los blancos habían salido de estas posiciones de privilegio tras su derrota en Anfield ante el Liverpool, la única en esta fase liga de la Champions. Al asaltar el infierno griego están de nuevo en el top-8 y ahora dependen de sí mismos para clasificarse directamente a octavos de final, y evitar así la ronda extra, como sucedió el año pasado, donde se tuvieron que enfrentar al Manchester City.

Estar entre los ocho mejores es el objetivo e incluso sueñan con acabar entre los dos primeros. Pero el calendario que tiene por delante el Real Madrid no es nada sencillo: Manchester City y Mónaco en el Santiago Bernabéu y visitar al Benfica de Mourinho en Lisboa en la última jornada. Teniendo en cuenta los números de la pasada temporada, el corte del top-8 estaba en 16 puntos. Por tanto, los de Xabi Alonso tendrían que sumar cuatro puntos en los próximos tres partidos.

Actualmente, tienen 12 puntos y están a tres del líder, el Arsenal. Si quieren conseguir el factor campo hasta una hipotética final, deberían terminar entre los dos primeros. Esa posición, el año pasado, la ocupó el Barcelona con 19 puntos, por lo que tendrían que ganar dos de los tres partidos y empatar otro al menos. Si ganan los tres encuentros podrían asegurarse una de esas dos primeras posiciones de la tabla.

Barcelona: ganar y esperar

Más complicado lo tiene el Barcelona para entrar entre los ocho primeros. Su derrota en Londres contra el Chelsea les deja contra las cuerdas. Los de Hansi Flick son decimoctavos en la clasificación y las cuentas para estar entre los ocho primeros pasan por ganar todo y esperar a que fallen sus rivales. Los tres partidos que le quedan al Barça son: Eintracht en casa, Slavia de Praga fuera y recibir al Copenhague en el Camp Nou. Si ganan los tres sumarían 16 puntos. No se pueden permitir fallar más si no se quieren complicar la vida.

Atlético: depende de sí mismo

Después del Real Madrid, el Atlético es el equipo español que más fácil lo tiene para estar en octavos de final sin tener que jugar el playoff. El gol de Giménez que dio la victoria a los rojiblancos contra el Inter vale algo más que tres puntos. Ahora el Atleti depende de sí mismo para acabar dentro de ese top-8. La calculadora de los colchoneros señala que si ganan los tres partidos que les quedan se meterán entre los ocho mejores de la Champions.

Su calendario es el siguiente: PSV y Galatasaray a domicilio y cierran la fase liga en el Metropolitano contra el Bodo Glimt. Actualmente, los de Simeone tienen nueve puntos y si ganan los tres sumarían 18 puntos, los mismos que consiguieron el año pasado, y se clasificaron quintos. De ganar dos y empatar uno se quedarían en 16.

Atheltic y Villarreal, casi eliminados

Los otros dos equipos españoles, Athletic y Villarreal, lo tienen muy difícil para clasificarse entre los 24 mejores de la competición. El playoff es una quimera para vascos y castellonenses. El conjunto bilbaíno no pudo pasar del empate a cero en Praga y se queda en el puesto 27 con cuatro puntos, a dos de Pafos, Mónaco, Juventus y Olympique de Marsella, que marcan el corte con seis puntos.

Pero el calendario no acompaña a los de Ernesto Valverde: PSG en San Mamés, Atalanta fuera y Sporting de Lisboa en casa. Parece complicado que se metan en el playoff, ya que el año pasado el corte estuvo en 11 puntos y tienen cuatro. Deberían sumar, al menos, siete puntos en los tres partidos. El Villarreal, por su parte, está prácticamente eliminado. La derrota en Dortmund les ha dejado con dos puntos, a cuatro del playoff, a falta de tres encuentros y sin haber ganado todavía. Para meterse deben superar al Copenhague y Ajax en La Cerámica y por último puntuar ante el Bayer Leverkusen en Alemania. Necesitan un milagro.