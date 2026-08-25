Shakespeare sobre la vida: «El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores»

Pocas frases de William Shakespeare han conseguido explicar la vida con una imagen tan sencilla como poderosa. «El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores». La comparación aparece en Como gustéis, una de las comedias más conocidas del dramaturgo inglés, y forma parte de un monólogo pronunciado por Jaques en el segundo acto. Shakespeare convierte así la existencia humana en una obra de teatro en la que cada persona entra, interpreta diferentes papeles y finalmente abandona el escenario.

La vida como una obra de teatro

La frase aparece en el acto II, escena VII, cuando Jaques pronuncia uno de los monólogos más famosos de toda la literatura inglesa. En el texto original, después de comparar el mundo con un teatro universal, afirma que hombres y mujeres son simplemente actores y que cada persona tiene sus entradas y salidas. La idea no se queda en una metáfora puntual, ya que Shakespeare desarrolla inmediatamente una explicación completa de las distintas etapas de la existencia.

Siete etapas de la vida

Para Shakespeare, una persona no interpreta un único personaje durante toda su existencia. Su primer papel es el del bebé, completamente dependiente de quienes le rodean. La segunda etapa, después, llega el escolar, que acude a clase con desgana. En la tercera aparece el amante, dominado por sus emociones, seguido del soldado, caracterizado por la búsqueda del honor y la reputación. Cada etapa representa una personalidad y unas preocupaciones diferentes.

La quinta etapa corresponde al juez, presentado como un hombre asentado, serio y lleno de experiencia. Después llega la vejez, representada mediante la figura de un anciano debilitado, hasta alcanzar la última fase, ya que una especie de regreso a la infancia marcado por la pérdida progresiva de capacidades. El discurso termina con una imagen especialmente dura de la vejez extrema, en la que desaparecen los sentidos y la autonomía.

Entradas y salidas

La parte más profunda de la metáfora está en las palabras entradas y salidas. Shakespeare plantea que nadie permanece eternamente en el mismo papel. La persona que hoy es estudiante mañana puede convertirse en trabajador, pareja, padre, profesional, cuidador o anciano. La identidad cambia conforme cambian las circunstancias y las responsabilidades, de la misma manera que un actor interpreta diferentes personajes a lo largo de una representación.

La comparación también introduce una idea inevitable, ya que toda obra tiene un final. Shakespeare no presenta la vida únicamente como una sucesión de momentos felices, sino como una historia con diferentes actos que terminan cuando llega la última etapa. El personaje de Jaques observa esa trayectoria desde una perspectiva melancólica, convirtiendo una comedia en una reflexión sobre el paso del tiempo y la condición humana.