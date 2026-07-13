La cita del día de William Shakespeare: «El necio cree ser sabio, pero el sabio sabe que es un necio»

William Shakespeare no sólo revolucionó el teatro universal con tragedias y comedias inmortales, sino que también dejó frases capaces de explicar el comportamiento humano siglos después de haber sido escritas. «El necio cree ser sabio, pero el sabio sabe que es un necio», pronunciada en la comedia Como gustéis. La reflexión, considerada una de las más brillantes del dramaturgo inglés, invita a comprender que la verdadera sabiduría nace de reconocer los propios límites y de mantener una actitud humilde ante el conocimiento.

Una lección sobre la verdadera sabiduría

La frase aparece en el acto V de Como gustéis y resume una idea que filósofos como Sócrates ya habían defendido siglos antes, ya que cuanto más aprende una persona, más consciente es de todo aquello que aún desconoce. Shakespeare transformó ese principio filosófico en una frase sencilla, que sigue utilizándose en educación, liderazgo y desarrollo personal.

El dramaturgo presenta dos actitudes totalmente opuestas. Por un lado, el necio, convencido de poseer todas las respuestas y reacio a cuestionarse. Por otro, el sabio, que entiende que el conocimiento nunca es absoluto y que siempre existe algo nuevo por descubrir. Esa diferencia convierte la humildad intelectual en una de las mayores virtudes del ser humano.

Una reflexión muy actual

En plena era digital, donde millones de opiniones circulan cada minuto a través de internet y las redes sociales, la cita de Shakespeare ha recuperado una enorme vigencia. El efecto Dunning-Kruger habla de que las personas con menos conocimientos suelen subestimar sus capacidades, mientras que quienes poseen una mayor experiencia tienen a valorar con más prudencia lo que saben.

El legado inmortal de Shakespeare

Considerado el dramaturgo más influyente de la literatura occidental, William Shakespeare escribió cerca de 40 obras y más de 150 sonetos que continúan representándose a lo largo de todo el mundo. Títulos como Hamlet, Romeo y Julieta, Macbeth u Otelo siguen formando parte de la cultura universal gracias a su extraordinaria capacidad para retratar las emociones, los conflictos y las contradicciones del ser humano.