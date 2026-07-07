La reflexión de William Shakespeare, escritor, sobre la amistad: «Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero»

William Shakespeare (Stratford-upon-Avon, 1564-Stratford-upon-Avon, 1616) fue un dramaturgo y poeta inglés que está considerado el escritor inglés más importante de la historia. El autor de ‘Hamlet’, ‘Otelo’ o ‘Romeo y Julieta’ es uno de los escritores más venerados de todos los tiempos a nivel mundial y sus grandes obras aún siguen siendo representadas en todas las partes del mundo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra y las mejores obras de William Shakespeare.

William Shakespeare está considerado como uno de los grandes genios de la literatura y sus grandes obras salieron del Reino Unido para confirmarse como uno de los mejores escritores de todos los tiempos. Es uno de los escritores más versionados del mundo que trascendió a su época y ahora sigue siendo protagonista a diario en sus obras, que son representadas en todos los rincones del mundo.

Shakespeare comenzó a destacar en gramática y literatura latina en el Stratford Grammar School y los libros de historia dicen que hacia 1952 partió a Londres, donde comenzó a componer las mejores obras de la historia de la literatura. Después de la muerte de su primer hijo, Hammet, en 1601 sacó a la luz una de sus grandes obras, Hamlet, que fue representada por la compañía de teatro Lord Chamberlain’s Men. Más tarde, en The Globe se representarán obras de la talla de Romeo y Julieta o El mercader de Venecia.

Su gran obra a nivel teatral fue publicada en 1623 por John Heminges y Henry Condell, ocho años después de la muerte del autor. En ‘First Folio’, o Mr William Shakespeare’s Comedies, Histories and Tragedies, están recogidas obras dramáticas del poeta y está compuesta por 11 tragedias, 15 comedias y 10 obras históricas.

La vida y obra de Shakespeare también cuentan con tragedias que marcaron un antes y un después en la historia de la literatura y que son las siguientes:

Tito Andrónico (1594)

Romeo y Julieta (1595)

Julio César (1599)

Hamlet (1601)

Troilo y Crésida (1602)

Otelo (1603-1604)

El rey Lear (1605-1606)

Macbeth (1606)

Antonio y Cleopatra (1606)

Coriolano (1608)

Timón de Atenas (1608)

Durante este tiempo también escribió una serie de comedias como ‘Los dos hidalgos de Verona’, ‘El mercader de Venecia’, ‘Mucho ruido y pocas nueces’, ‘Como gustéis’, ‘Cuento de invierno’ y ‘La tempestad’. Por lo que respecta a sus obras históricas, las más importantes son estas:

Eduardo III (1956)

Eduardo VI (1954)

Ricardo III (1597)

Ricardo II (1597)

Enrique IV (1598 y 1600)

Enrique V (1599)

El rey Juan (1598)

Enrique VIII (1613)

La reflexión viral y las mejores frases de William Shakespeare

«Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero». Esta es la última frase viral de William Shakespeare que forma parte de un legado que ha dejado a lo largo de una vida y obra que está compuesta por un gran número de frases: