La reflexión de William Shakespeare, escritor, sobre el amor: «Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer, no has amado»
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William Shakespeare, nacido en Stratford-upon-Avon en abril de 1564, es considerado el dramaturgo y poeta más influyente de la literatura en lengua inglesa y una de las figuras más importantes de la historia de las letras universales. Hacia finales de la década de 1580 se trasladó a Londres, donde comenzó a trabajar en el mundo del teatro como actor, dramaturgo y posteriormente socio de una importante compañía teatral. En pocos años se convirtió en uno de los escritores más reconocidos de la ciudad.
Su producción literaria supera la treintena de obras teatrales, además de sonetos y poemas narrativos. Durante sus primeros años destacó por sus comedias y dramas históricos, mientras que en la primera década del siglo XVII alcanzó su máxima madurez con tragedias como «Hamlet», «Otelo», «Macbeth» y «El rey Lear». También escribió la célebre historia de amor de «Romeo y Julieta».
La reflexión de William Shakespeare sobre el amor
Si no recuerdas la más ligera locura en que el amor te hizo caer; no has amado». Esta frase pertenece a la comedia «Como gustes» («As You Like It»), concretamente al acto II, escena IV. Con estas palabras, William Shakespeare expresa una idea que ha perdurado durante siglos: el amor tiene la capacidad de hacer que las personas actúen de manera impulsiva o poco racional. Cuando alguien está enamorado, es habitual dejarse llevar más por las emociones que por la lógica, dando lugar a pequeños gestos, decisiones o situaciones que, vistas con el tiempo, pueden parecer auténticas locuras.
Sin embargo, el mensaje va mucho más allá de esos actos espontáneos. Shakespeare sugiere que amar implica abrirse por completo a otra persona, asumir ciertos riesgos emocionales y atreverse a salir de la zona de confort. El amor invita a vivir experiencias nuevas, a mostrar la parte más vulnerable de uno mismo y, en ocasiones, a hacer cosas que jamás se habría imaginado.
Eso sí, esta reflexión no debe interpretarse como una invitación a perder el sentido común. Una cosa es dejarse llevar por los sentimientos y otra muy distinta renunciar al respeto propio o aceptar comportamientos que puedan resultar perjudiciales. El amor sano no exige sacrificar la dignidad ni tolerar situaciones dañinas.
Las mejores frases
- «El mundo entero es un escenario, y todos los hombres y mujeres meros actores»
- «La brevedad es el alma del ingenio»
- «Ser o no ser, esa es la cuestión»
- «Ningún legado es tan rico como la honestidad»
- «Las palabras son fáciles, como el viento; los amigos fieles son difíciles de encontrar»
- «Sabemos lo que somos, pero no en lo que podemos convertirnos»
- «El pasado es un prólogo»
- «Las heridas que no se ven son las más profundas»
- «Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras»
- «No hay nada bueno o malo, el pensamiento lo hace así»
- «El amor no mira con los ojos, sino con la mente»
- «La sospecha siempre acecha a la mente culpable»
- «Estamos hechos de la misma materia que los sueños»
- «El tiempo no vuelve atrás, por lo tanto, planta tu jardín y adorna tu alma»
- «Las dudas son traidores que nos hacen perder lo que a menudo podríamos ganar»
- «Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas las que pueda soñar su filosofía»
- «Antes que nada ser verídico contigo mismo»
- «El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos»
- «El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho»
- «El aspecto exterior pregona muchas veces la condición interior del hombre»
- «Conservar algo que me ayude a recordarte sería admitir que te puedo olvidar»
- «Si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar»
- «No temáis a la grandeza; algunos nacen grandes, algunos logran grandeza»
- «La lealtad tiene el corazón tranquilo»
- «Dad palabra al dolor: el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe»
- «El infierno está vacío, todos los demonios están aquí»
- «Lo que se ha hecho no puede deshacerse»
- «Temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos»
- «Podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sentirme rey de un espacio infinito»
- «El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia»
- «No ensucies la fuente donde has apagado tu sed»
- «Las improvisaciones son mejores cuando se las prepara»
- «En un minuto hay muchos días»
- «Los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte; los valientes prueban la muerte solo una vez»
- «El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos»
- «La misericordia cae como una suave lluvia del cielo sobre el lugar que está debajo»
- «El hombre a quien no conmueve el acorde de los sonidos armoniosos, es capaz de toda clase de traiciones»
- «Hay sonrisas que hieren como puñales»