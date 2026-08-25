Qué supermercados abren mañana: horario especial por la Tomatina en Buñol

El comienzo de una de las fiestas más populares del verano, la Tomatina de Buñol, llega mañana 26 de agosto con modificaciones en la actividad habitual del municipio. Aquellas personas que necesiten hacer la compra deberán tener en cuenta los posibles cambios de horario y las dificultades de acceso al centro de Buñol durante la celebración. Esta fiesta reunirá a miles de participantes y visitantes, sobre todo en las horas en las que se desarrollará el evento, que será de 12:00 a 13:00 horas.

¿Qué supermercados abren?

Los supermercados de Buñol se verán afectados por la jornada festiva y por las restricciones de circulación asociadas a la Tomatina. Algunos de los establecimientos que dan normalmente servicio en el municipio son Mercadona, Lidl, DIA, Hiperber y Dicost. Sin embargo, no todos los establecimientos han publicado en sus páginas oficiales un horario especial concreto para el 26 de agosto, así que recomiendan comprobarlo directamente con cada tienda antes de desplazarse. Por lo tanto, aconsejan a los vecinos y visitantes que, si necesitan comprar productos básicos, lo hagan hoy martes o comprueben antes de salir el estado de apertura de la tienda.

La alternativa

Una de las mejores opciones para quienes necesiten comprar mañana es desplazarse hasta Alborache. El Consum de la avenida de Valencia, en Alborache, publica actualmente un horario de 9:00 a 21:30 horas de lunes a sábado, incluido el miércoles. Además, la tienda dispone de aparcamiento, carnicería, perfumería, frutería y panadería. Por eso, el Consum de Alborache es una alternativa para quienes no puedan hacer la compra en Buñol durante la Tomatina.

Los horarios habituales

Los horarios habituales publicados o conocidos de algunos de los principales establecimientos del municipio son los siguientes:

Mercadona: de 9:00 a 21:30 horas. De lunes a sábado.

Lidl: de 9:00 a 22:00 horas. De lunes a sábado.

DÍA: de 9:00 A 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. De lunes a sábado.

Hiperber: de 9:00 a 21:30 horas. De lunes a sábado.

Dicost: de lunes a sábado de 8:30 a 22:30 horas y los domingos de 9:00 a 22:30 horas.

Aunque estos horarios no deben seguirse mañana, ya que la Tomatina introduce unas condiciones excepcionales en el municipio.

La recomendación

Aquellas personas que viven en Buñol o tienen previsto ir a la Tomatina pueden encontrarse dificultades a la hora de realizar la compra. Por eso, recomiendan ir a comprar el martes 25 de agosto. La concentración masiva de visitantes, los cortes de tráfico y las restricciones de acceso complicarán los desplazamientos por el casco urbano.

Además, la propia organización de la Tomatina prevé una jornada con miles de personas por las calles de Buñol. Por lo tanto, si la compra es urgente el miércoles, la alternativa más clara es consultar los supermercados de localidades próximas y comprobar su horario antes de desplazarse, ya que la información sobre los horarios de supermercados en Buñol podría sufrir modificaciones de última hora.